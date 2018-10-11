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Как выбрать матрас


© Фото: king-son.ru

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Матрас относится к товарам, для выбора которых внешнего осмотра недостаточно. Он влияет на наше здоровье и самочувствие. Каждое такое изделие обладает разнообразными характеристиками, разобраться в которых мы постараемся вам помощь. После чего вы сможете самостоятельно сделать выбор и купить матрас в интернет магазине или мебельном салоне.

Жесткость

 

Все матрасы обладают различной жесткостью, хотя на одном и том же матрасе люди могут испытывать разные ощущения. Большое значение имеет индивидуальное восприятие. Имеются следующие рекомендации для выбора подходящей жесткости:

• для малышей подходят более жесткие поверхности;

• для пожилых людей более подходят мягкие варианты;

• крупным людям стоит выбирать матрасы повышенной жесткости;

• для хрупкого телосложения подходят мягкие матрасы.

Пружинный блок

 

• Зависимые пружинные блоки. Обычно используется блок зависимых пружин, которые скреплены стальной спиралью. Сжимая одну пружину, сжимаются и соседние.

• Независимые пружинные блоки. Пружины не зависят от соседних и помещены в отдельные чехлы.

• Беспружинные. Эти матрасы болеt жестче пружинных вариантов. Используются натуральные наполнители.

Наполнители

 

Наполнители бывают двух видов: натуральный и искусственный. Натуральные хоть и стоят гораздо дороже, обладают большим сроком службы. Природное происхождение и высокая степень комфорта делают такие наполнители достаточно привлекательным вариантом.

Искусственные наполнители являются гипоаллергенным материалом, обладая бактерицидными свойствами. Современные технологии позволяют придать такому материала множество полезных качеств. Например, эффект «памяти» дает вощможность матрасу подстраиваться под разную форму тела.

Если вы хотите приобрести матрасы недорого интернет магазин Кинг-Сон поможет вам сделать это быстро и качественно.

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