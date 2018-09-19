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Украшения из янтаря

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11 Октября 2018, 11:35

Более 12 лет на рынке янтарных изделий действует компания «Янтарная Лавка». За годы работы компания накопила огромный опыт в обработке красивого камня, который может быть прекрасным ювелирным изделием, талисманом или предметом, подчеркивающим индивидуальность своего владельца. Возьмите любые предметы роскоши из золота – банально, дорого и непривлекательно. Поэтому ныне в спросе комбинированные янтарные украшения.

Выгодней всего через интернет купить янтарь по низким ценам. Компания «Янтарная Лавка» имеет производство в Калининградской области, где обрабатывается первичное сырье высокого качества, поставляемое напрямую от добытчика янтаря, работающего по законам Российской Федерации, имеет все необходимые документы.

Производство постоянно обновляется. На сегодняшний день обновлены станки и софт. Многие операции производятся на высокоточной профессиональной технике, управляют которой искусные специалисты. Дальше обработанные камни попадают в руки настоящих мастеров и художников по камню, которые своими руками без машин производят настоящие шедевры.

Украшения могут быть произведены механическим и ручным способом. Через завод можно заказать подарок: шахматы, украшения, нарды, логотип, герб, фирменные надписи и многое другое. Можно заказать большими партиями, чтобы получить максимально высокую скидку.

Большим спросом пользуются бусы из янтаря, произведенные автоматическим или механическим способом.

Как не купить подделку?

 

Настоящий янтарь может быть желтого и красно-коричневого, белого или с голубоватыми переливами, но это редкость. В основном встречается медовый и красно-коричневый камень. Определить янтарь очень просто: можно натереть украшение шерстяной тряпкой и он постепенно электризуется. Если камень произведен из другого материала, то он не будет электризоваться. Но в большей мере определяется качество украшения на глаз. У украшения не должно быть вытянутой формы воздушных пузырьков, прерывистых линий, стыков и прочих странностей. Специалист подобного рода проблемы увидит с первых секунд осмотра. В натуральном камне пузырьки будут формы шарика.

Еще один актуальный способ – это в стакан насыпать десять ложек соли и положить камушек. Если он утонул, значит, перед вами настоящая синтетика, а настоящий останется на поверхности.

Оригинальный подарок близкому человеку из янтаря

 

Когда вы собираетесь подарить подарок другу, родственникам или любимому человеку, кому-то из коллег или же начальнику на день рождения, все пытаются не быть банальными. Большинство из нас точно знают, что выбрать хороший презент не совсем легко как хотелось бы. В интернет-магазине «ЯНТАРНАЯ ЛАВКА» вы сможете выбрать оригинальный подарок на любой вкус, допустим картины из янтаря.

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