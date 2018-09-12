Leaders – английский для всех и каждого

Lingua Leaders – курсы английского, где получить первоклассные знания могут все, от мала до велика. Такой подход был придуман неспроста, ведь многие родители хотят изучать язык в одной школе вместе с детьми. Это гораздо удобнее – не нужно водить ребенка в другое место или же оставлять с кем-то, пока мама с папой на занятиях. Lingua Leaders считается по-настоящему семейным центром, где вся семья может обучаться комфортно и с наилучшими результатами.

Плюсы обучения в Lingua Leaders

Здесь всегда многолюдно – с утра до вечера двери не закрываются, потому что школа предлагает максимально комфортные условия обучения:

• Есть группы для любых возрастных категорий, начиная с 3 лет;

• Программа обучения подбирается с учетом многих факторов (уровень начальной подготовки, скорость, с которой нужно освоить язык и т. п.);

• Занятия ведут носители языка – преподаватели, знающие все нюансы речи, обладающие должным уровнем квалификации и постоянно совершенствующие свои знания;

• Методика обучения отвечает высоким требованиям, присущим для европейских стандартов;

• На выбор предлагается обучение – в группе или индивидуальное, каждый может выбрать предпочтительный вариант;

• Отсутствие психологического барьера – важная составляющая успешного обучения, благодаря которой выучить английский в Москве будет гораздо проще;

• Постоянная практика – неоценимый компонент, ведь только общаясь с носителями языка и с другими слушателями, можно развивать разговорную речь, учиться быстро включаться в беседу.

Lingua Leaders – школа, предоставляющая великолепные условия для эффективного изучения языка. Достаточно вашего желания обрести новый уровень знаний, а все остальное сделает профессиональный штат преподавателей, которым нет равных в Москве.