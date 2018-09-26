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Форекс. Особенности торговли на дневных графиках

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Большинство трейдеров предпочитает открывать среднесрочные сделки. Их привлекает возможность более быстрого заработка по сравнению с долгосроком. Каждый спекулянт хочет заработать «здесь и сейчас», а не ждать прибыль месяцами или даже годами. Поэтому в трейдинге используются специальные торговые стратегии, рассчитанные для дневных графиков.

Характеристики среднесрочных сделок

Самые https://alpari.com/ru/beginner/articles/daily-trading-strategies/ лучшие стратегии Форекс на дневных графиках отличаются стабильностью и быстрым получением профита. К преимуществам торговли по таким методам можно отнести следующие показатели:

• Быстрое получение прибыли;

• Высокую доходность по сделкам;

• Большее количество сделок во временном диапазоне;

• Применение технического анализа для прогнозирования изменения рыночных котировок.

Для сравнения можно рассмотреть пример в трейдинге для долгосрочной и среднесрочной торговли.

Пример использования сделок внутри дня

Для сравнительного анализа можно взять временной период 2 месяца. Если открыть сделку в долгосрочной перспективе, то в этом случае трейдер откроет всего одну позицию и совершит одну сделку. В случае успешной торговли он получит доход, который будет составлен на основе одного общего направления рынка.

Если торговать и открывать позиции каждый день и по несколько сделок, в таком случае, также в случае успешной торговли, доходность будет значительно повышена. Это связано с тем, что трейдер возьмет ни одно движение, а несколько импульсов, которые будут происходить на рынке в течение этих двух месяцев.

Особенно прибыльным может быть https://alpari.com/ru/beginner/articles/six-scalping-ideas/ скальпинг на Форекс. Он позволяет совершать от нескольких десятков до нисколько сотен сделок в день. Если рассматривать по отдельности каждую позицию, то доход по каждой открытой сделке будет небольшим, но в совокупности он значительно превысит доходность долгосрочной сделки.

Однако следует учитывать и отрицательные моменты скальпинга и среднесрочных сделок в целом. Чем больший тайм фрейм выбирает трейдер, тем точнее он сможет спрогнозировать изменения рыночного движения. Во время аналитики на маленьких временных диапазонах, на рынке происходит большое количество шумов, которые мешают его анализировать. На старших тайм фреймах их практически не бывает, так как они сглаживаются, а значит, увеличивается вероятность верного прогнозирования финансового рынка.

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