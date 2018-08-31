Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов

Петербург уже негласно получил звание столицы обманутых дольщиков. Эксперты отмечают, что невозможность сдать объект вовремя – не всегда вина застройщика. Иногда поспешные предписания УФССП вносят немалое напряжение в ситуацию с долгостроями.

В частной беседе владельцы строительных компаний средней руки отмечают, что в последнее время наблюдается тенденция создания «юридического бизнеса» по давлению на застройщиков. Жаждущие наживы «юристы» скупают долги у взыскателей неустоек и начинают коллекторский диалог с застройщиком, тем самым создавая еще более накаленную ситуацию.

По данным «РБК. Отрасли», в целом по России объем взысканий неустоек с застройщиков по 214-ФЗ в настоящее время превышает 11 млрд рублей. По оценке, которую приводит издание, у девелоперов, срывающих сроки, удельный вес неустоек в доходах может составлять до 15% от выручки.

В середине 2017 года судебные приставы наложили запрет на регистрацию имущества ГК «Город», которое по сути было залоговым. У компании более 4000 дольщиков, которые выступили против этой меры и написали коллективное письмо УФССП Петербурга.

Недавно ЗАО «Инвестиционная компания строительное управление» получило предписание от судебных приставов Петроградского районного отдела на запрет регистрационных действий за невыполнение решения суда, а именно за невыплату неустоек на сумму около 40 млн рублей. Неустойки были наложены по искам дольщиков за несвоевременную сдачу одного из объектов компании – «Янинский каскад – 2», который насчитывает 647 квартир.

В компании поясняют, что делают все необходимое для решения непростой ситуации и сдачи жилья дольщикам. Один из многоквартирных домов компании «Строительное управление» «Янинский каскад – 3» на 284 квартиры уже готов к вводу в эксплуатацию и должен быть сдан в сентябре 2018 года. Решение судебных приставов превращает и этот объект компании в вынужденный долгострой, поскольку запрет на заключение договоров ДДУ лишает компанию единственного на данный момент источника средств, необходимых для сдачи дома.

Кроме дома «Янинский каскад – 3», ЗАО «Инвестиционная компания строительное управление» в 2018-2020 годах планирует сдать еще несколько объектов: «Янинский каскад – 4» на 176 квартир и ЖК «Рябиновый сад», который будет сдаваться в 2 очереди с общим количеством квартир 967. А это означает, что из-за действий приставов страдают собственники более 1400 квартир, а это тысячи семей с детьми и стариками.

«Мы выполнили все свои обязательства, в том числе и по выплате штрафов в 2017 году, с начала 2018 года нами погашено более 60 млн рублей штрафов и при этом мы продолжаем строительные работы. Но эта готовность перечеркивается одним росчерком пера пристава, когда по сути мы не можем вести свою основную деятельность. Служба приставов обобщает практику и ведут себя со строительными компаниями как с обычными должниками, не вникая в особенности бизнеса строительной отрасли», – отмечают в пресс-службе компании.

На практике пристав при неисполнении погашения неустойки в течение пяти дней осуществляет меры по поиску и аресту активов должника, которые могут выступить источником погашения долга. При этом приставы не углубляются в вопрос, что недостроенный объект считать полноправным активом можно только после полного завершения строительства, а до этого момента это только права, которые теряют свою и так гипотетическую стоимость по мере задержки строительства из-за запретов всё тех же судебных приставов.

В то же время, регуляторы должны понимать что для небольших строительных компаний, выплата неустоек в крупном размере параллельно с фактическим запретом деятельности не приводит ни к чему, кроме банкротства. А увеличение в городе количества дольщиков провоцирует социальный взрыв. Ведь рано или поздно они все выйдут на улицы, заполнят приемные администраций, судов и представительство президента.