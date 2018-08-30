Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов

Кровельные работы – комплекс мероприятий, направленных на обустройство кровель зданий и сооружений. Кровля – верхний элемент покрытия зданий, который постоянно подвергается природным воздействиям, выполняя защитные функции для всего сооружения. Этот процесс делиться на определенные этапы, каждый их которых одинаково важен. В этой статье мы поможем вам разобраться в них и дадим несколько советов.

Начальная стадия

На самой начальной стадии создается и продумывается проект будущей крыши. Крыша состоит из множества элементов, многие из которых незаметны. Это очень сложная конструкция, включающая в себя слои паро и теплоизоляции. Благодаря соблюдению всех технологических норм мы и можем пережить самые холодные зимы.

На этом же этапе составляют смету предстоящих расходов: пароизоляция, теплоизоляция, несущее основание, системы отводы воды, ну и расходы на транспорт, а также сама работа. Выполняя кровельные работы, цена будет полностью сформирована в этой бумаге. Вы должны понимать, что дополнительных расходов подрядчик требовать не имеет права.

Монтаж несущей конструкции и водостока

Несущая конструкция несет на себе всю нагрузку. Если подойти к этой стадии работ халатно, то уже в первую зиму возникнет необходимость достраивать и дорабатывать конструкцию. Самым распространенным материалом является дерево, но если есть возможность использовать конструкцию из стали – не задумывайтесь, выбирайте именно этот вариант.

Кровля под ключ включает в себя весь спектр услуг и работ, включая установку систему водостока. На этапе подготовительных работ очень важно продумать этот вопрос. Отсутствие водоотвода может сильно сократить срок службы вашего дома.

Монтаж кровельного покрытия

Самый эстетичный этап, потому что появляется видимость завершения всего комплекса выполненных строительных задач. Обязательно нужно удостовериться в качестве работы строительной организации. Не думайте лениться, внимательно осмотрите все на предмет сколов и неровностей. Найдя любые отклонения от нормы, сразу нужно сделать замечание, попросив исправить эти погрешности.

Заключительная стадия

Если вас устроила работа, то останется последний шаг – гидроизоляция и заключительная отделка. В выборе материала учитывается тип крышы. Для плоских лучше всего предусмотреть защитные полимерные мембраны. Стоимость кровельных работ не может меняться в ходе их выполнения. Если подрядчик будет просить дополнительную плату, не бойтесь, отказываете ему, ссылаясь на составленную смету.