  • 19 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 18.09.2018 78.95 +1.36
Нефть(p) 18.09.2018 5282.35 +139.25

Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна

Темы дня

18 Сентября 2018, 15:17

Продукция для сна (матрасы, подушки, одеяла, наматрасники, постельное белье) всегда пользуются спросом, ведь оборудование по-настоящему комфортного спального места – задача № 1, если вы хотите полноценно высыпаться после трудового дня.

Учитывая интерес покупателей, ежегодно открывается множество точек продаж, где можно найти абсолютно любое изделие из данной категории. Цены варьируются в очень широких пределах – от бюджетных вариантов до элитных. Независимо от ваших предпочтений, вы обязательно найдете самый подходящий матрас и аксессуары в интернет-магазине Сонград. Здесь собраны пользующиеся спросом ортопедические модели, благодаря которым ваш сон станет крепким, сладким и спокойным.

Сонград матрасы - это полная линейка товаров, среди которых вы можете подобрать вариант на основании таких параметров как: жесткость, размер, высота и цена. Поскольку выбор поистине огромный, без покупки вы точно не останетесь. Чтобы на поиск нужного изделия не тратить много времени, можно воспользоваться удобной формой, где достаточно указать нужные вам параметры. Также стоит воспользоваться помощью менеджера, что тоже очень удобно.

Почему в «Сонград» делать покупки выгодно:

 

• Огромный выбор – без нужной вещи вы точно не уйдете;
• Доступная цена – здесь вы можете купить матрас намного дешевле, чем в других точках продаж;
• Частые скидки – в период действия специальных предложений и сезонных распродаж любой товар обойдется на 30-40 % дешевле;
• Удобная форма заказа – на это у вас уйдет не более 2-3 минут;
• Консультативная помощь доброжелательных менеджеров – в считанные секунды вы можете получить ответ на любой вопрос относительно товаров, представленных на сайте;
• Отличная доставка – в точно оговоренное время вы получите свой заказ по указанному адресу.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

    Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.09.18
    Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна
    18.09.18
    Мини-экскаватор bobcat
    14.09.18
    Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей
    12.09.18
    Санкт-Петербург о доброте — кто представляет город на конкурсе «На благо мира»
    11.09.18
    Что такое дренажные колодцы?
    31.08.18
    Как сделать слайд-шоу
    30.08.18
    Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году
    28.08.18
    Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram