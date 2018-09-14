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Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей

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Из развлечения, доступного только избранным, игры достаточно быстро стали едва ли не самым популярным досугом для двух миллиардов человек. За какие-то двадцать лет игровая индустрия превратилась в огромный рынок, который ворочает десятками миллиардов долларов, привлекая средства из карманов своей преданной аудитории геймеров. Как именно? Давайте рассмотрим основные методы монетизации игроков.

Разовый доход через продажу копий

Этот формат монетизации был знаком пользователям с давних времен. Разработчик делает игру, распространяет ее на дисках и просит за копию определенную сумму денег. Сегодня диски постепенно заменяют профильные ресурсы в интернете, где тоже можно купить игру, но вместо физического носителя получить лицензионную копию с личным ключом доступа.

Монетизация рекламой

Еще один достаточно старый способ заработать на каждом игроке – это заставить его смотреть рекламу. Обычно таким образом на игроках зарабатывают бесплатные приложения игры в формате free-to-share. Если вы не против смотреть ролики спонсоров или контекстные объявления, периодически всплывающие на экране – подобное развлечение не будет стоить вам ни копейки. Вы будете платить за него своим временем.

Монетизация через донат

Многие платные и бесплатные игры дополнительно предлагают своей аудитории покупку каких-то бонусов, лутбоксов, привилегий, премиум доступов и прочих радостей за реальные деньги. Не хотите их покупать? В лучшем случае вы будете тратить больше времени на добычу ресурсов или прокачку персонажа, чем «донатеры». В худшем, без вложений реальных денег вы будете всегда отставать от тех, кто деньги за бонусы от разработчиков все же заплатил.

Монетизация азарта

Еще один вид игр, которые стабильно зарабатывают на игроках, это любые игры в казино Vlkslotzi и в любом другом казино, Вулкан Клуб, ставки, лотереи и так далее. Казино не только гарантирует свою победу в любой игре на дистанции, но и стимулирует игроков делать как можно больше депозитов всеми способами. Поэтому к азартным играм стоит относиться крайне осторожно, понимая, что это не средство заработка, и что подобные развлечения могут стать источником финансовых и даже психологических проблем, особенно если отыгрываться.

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