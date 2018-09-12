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Санкт-Петербург о доброте — кто представляет город на конкурсе «На благо мира»

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Искусство — один из величайших инструментов влияния на нравственное состояние отдельных людей и всего социума. К сожалению, в настоящее время это влияние чаще бывает отрицательным, чем положительным. Слишком многие произведения описывают жестокость, оправдывают обман и насилие, взывают к низменным страстям человеческой души.

Благотворительный интернет-проект «На благо мира» борется с этой ситуацией — и щедро поощряет авторов, создающих добрые, светлые и нравственные произведения искусства. Конкурс «На благо мира» проходит на территории всей России, ознакомиться с ним детально можно на странице https://nablagomira.ru/, а мы тем временем расскажем об авторах из Санкт-Петербурга, принимающих участие в проекте.

Театральные постановки, песни и видеоролики

За зрительские и судейские симпатии в проекте «На благо мира» соревнуются как отдельные жители Санкт-Петербурга, так и крупнейшие театры города. В частности, в конкурсе участвуют:

  • Большой драматический театр с постановкой «Три толстяка»;
  • Большой театр с постановкой «История Кая и Герды»;
  • Театр имени Ленсовета с постановкой «История города Глупова»;
  • жительница Петербурга Мария Поприцак с видеороликом под названием «Девочки»;
  • петербуржец Алексей Сильянов с видеороликом «Силин»;
  • петербуржец Якимчук Николай с видео «Джордж Хариссон»;
  • жительница Петербурга Бубнова Анастасия с песней «Все не просто»;
  • сайт «Добрый город Петербург»;
  • книга «Природа — среда моего обитания», написанная Вадимом Гиппенрейтером.

При желании каждый из жителей Петербурга также может принять участие в конкурсе — до подведения итогов 1 октября еще остается немного времени. Также петербуржцы могут поддержать своих земляков, проголосовав за самые интересные работы прямо на сайте проекта.

Каким образом определяются победители конкурса?

Авторы, достойные высшей награды, будут выбраны при помощи голосования, состоящего из двух этапов. Прежде всего, свой вклад в определение победителей внесут зрители — по итогам их голосования будет составлен ТОП-10 лучших работ. А уже из этого списка самые достойные произведения выберет компетентное жюри, в составе которого присутствуют известнейшие деятели российской культуры и искусства.

Общий призовой фонд проекта на данный момент составляет чуть более 3 миллионов рублей. 500 тысяч из этой суммы достанется победителю, а обладатели 1, 2 и 3 мест в каждой из номинаций получат по 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

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