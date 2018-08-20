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Что такое дренажные колодцы?

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07 Сентября 2018, 17:52

Все большую популярность приобретают системы, которые отвечают за отведение излишка грунтовых вод. Их монтаж проводят собственники частных домов и дач, которые заботятся о собственной безопасности, долговечности и надежности строения. Избыточная влага оказывает негативное воздействие на состояние бетонного основания. Это сокращает эксплуатационный период строения, приводит к необходимости проведения ремонта. Данные системы прокладываются на территории промышленных объектов, здании администрации, учебных заведений.

Для предотвращения серьезных проблем рекомендуется ещё на этапе возведения дома провести систему по отводу воды, уделив особое внимание выбору комплектующих. Ее составной частью являются дренажные колодцы. Они предназначены для решения следующих задач:

  • обеспечение бесперебойной работы дренажа;
  • понижение общего уровня грунтовых вод;
  • исключение засоров труб и фильтров;
  • обеспечение высокой пропускной способности системы.

В продаже представлены колодцы различных модификаций. Основное отличие – тип материала, из которого он выполнен. Все большую популярность приобретают изделия из прочного, легкого и долговечного пластика, которые отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

Почему стоит купить пластиковый дренажный колодец?

 

Для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования системы необходимо при её монтаже использовать качественные комплектующие, выполненные из надежных и долговечных материалов. Если вы решили дренажные колодцы купить, выполненные из пластика, то сможете по достоинству оценить следующие преимущества:

  • высокие показатели прочности и надежности;
  • пластик не вступает в реакцию с транспортируемой жидкостью;
  • длительный срок службы без утраты первоначальных характеристик;
  • оптимальное соотношение цены и качества;
  • сравнительно небольшой удельный вес, что значительно облегчает транспортировку и монтаж конструкций;
  • гарантия полной герметичности изделий;
  • устойчивость к воздействию влаги, что исключает вероятность появления очагов коррозии;
  • не требует технического обслуживания.

Именно по причине многочисленных достоинств колодцы для дренажа, выполненные из прочного и легкого пластика, сегодня пользуются большой популярностью. Они входят в состав как бытовых, так и промышленных систем по отведению грунтовых вод.

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