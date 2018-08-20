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Как сделать слайд-шоу

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31 Августа 2018, 11:43

Не знаете, как порадовать родителей, сделать для них оригинальный и запоминающийся подарок? Отличная идея – слайд-шоу из фотографий, на которых запечатлены самые трогательные моменты. Фильм из фотографий и небольших видеофрагментов с переходами – это отличная возможность поделиться своими впечатлениями о прошедшем путешествии с родственниками. Слайд-шоу также используется при проведении презентаций, конференций, при научных выступлениях. С его помощью можно донести информацию в наиболее интересной форме.

Если вы хотите изготовить своими руками оригинальный подарок, подготовиться к публичному выступлению, то создать слайд-шоу можно собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов. Вы потратите всего несколько минут своего свободного времени, воспользовавшись простой и удобной программой Movavi СлайдШОУ. Она предлагает большой выбор инструментов, с помощью которых можно создать динамичный ролик из любого количества снимков всего за пять минут.

Преимущества Movavi

 

В интернете можно найти множество программных продуктов. Выбирая Movavi, вы сможете по достоинству оценить ряд преимуществ:

  • возможность бесплатного скачивания и установки на персональный компьютер;
  • быстрый монтаж. Даже если это ваш первый опыт, вы легко разберетесь в программе. Она порадует интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро добиться желаемого результата;
  • простота и удобство в использовании, большой выбор инструментов;
  • наличие встроенных эффектов. Данный продукт предлагает на выбор более 150 фильтров, 100 переходов и порядка 40 титров;
  • возможность использования музыкального сопровождения. Можно использовать встроенные мелодии, а также по желанию добавить свою любимую композицию;
  • готовый фотофильм можно сохранить на персональном компьютере или загрузить напрямую на YouTube.
 

Как сделать слайд-шоу с музыкой?

 

Если вы хотите создать оригинальный и динамичный слайд-шоу, потратив минимум своего свободного времени, то для начала нужно скачать программу и установить её на компьютер. Эта процедура не отнимает много времени и не потребует углубленных знаний в области программирования. После загрузки приложение откроется автоматически и вы можете приступить к созданию фильма из собственных фотографий.

Нужно проделать всего несколько несложных действий:

  1. Загрузить в программу графические изображения и видео, которое станет частью фотофильма.
  2. Добавить музыку. Имеются стандартные мелодии. Вы также можете загрузить собственную песню. Если вы готовите романтический подарок, это может быть ваша любимая композиция вашей пары, которая символизирует искренность чувств.
  3. Выбрать переходы.
  4. Наложить фоновую музыку и определиться со стилем переходов. Выбор достаточно большой, поэтому можно создать оригинальное слайд шоу на любой вкус.
  5. Сохранить готовый фильм из снимков на компьютер или загрузить в социальные сети.

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