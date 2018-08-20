Не знаете, как порадовать родителей, сделать для них оригинальный и запоминающийся подарок? Отличная идея – слайд-шоу из фотографий, на которых запечатлены самые трогательные моменты. Фильм из фотографий и небольших видеофрагментов с переходами – это отличная возможность поделиться своими впечатлениями о прошедшем путешествии с родственниками. Слайд-шоу также используется при проведении презентаций, конференций, при научных выступлениях. С его помощью можно донести информацию в наиболее интересной форме.

Если вы хотите изготовить своими руками оригинальный подарок, подготовиться к публичному выступлению, то создать слайд-шоу можно собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов. Вы потратите всего несколько минут своего свободного времени, воспользовавшись простой и удобной программой Movavi СлайдШОУ. Она предлагает большой выбор инструментов, с помощью которых можно создать динамичный ролик из любого количества снимков всего за пять минут.

Преимущества Movavi

В интернете можно найти множество программных продуктов. Выбирая Movavi, вы сможете по достоинству оценить ряд преимуществ:

возможность бесплатного скачивания и установки на персональный компьютер;

быстрый монтаж. Даже если это ваш первый опыт, вы легко разберетесь в программе. Она порадует интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро добиться желаемого результата;

простота и удобство в использовании, большой выбор инструментов;

наличие встроенных эффектов. Данный продукт предлагает на выбор более 150 фильтров, 100 переходов и порядка 40 титров;

возможность использования музыкального сопровождения. Можно использовать встроенные мелодии, а также по желанию добавить свою любимую композицию;

готовый фотофильм можно сохранить на персональном компьютере или загрузить напрямую на YouTube.

Как сделать слайд-шоу с музыкой?

Если вы хотите создать оригинальный и динамичный слайд-шоу, потратив минимум своего свободного времени, то для начала нужно скачать программу и установить её на компьютер. Эта процедура не отнимает много времени и не потребует углубленных знаний в области программирования. После загрузки приложение откроется автоматически и вы можете приступить к созданию фильма из собственных фотографий.

Нужно проделать всего несколько несложных действий: