Не знаете, как порадовать родителей, сделать для них оригинальный и запоминающийся подарок? Отличная идея – слайд-шоу из фотографий, на которых запечатлены самые трогательные моменты. Фильм из фотографий и небольших видеофрагментов с переходами – это отличная возможность поделиться своими впечатлениями о прошедшем путешествии с родственниками. Слайд-шоу также используется при проведении презентаций, конференций, при научных выступлениях. С его помощью можно донести информацию в наиболее интересной форме.
Если вы хотите изготовить своими руками оригинальный подарок, подготовиться к публичному выступлению, то создать слайд-шоу можно собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов. Вы потратите всего несколько минут своего свободного времени, воспользовавшись простой и удобной программой Movavi СлайдШОУ. Она предлагает большой выбор инструментов, с помощью которых можно создать динамичный ролик из любого количества снимков всего за пять минут.
Преимущества Movavi
В интернете можно найти множество программных продуктов. Выбирая Movavi, вы сможете по достоинству оценить ряд преимуществ:
- возможность бесплатного скачивания и установки на персональный компьютер;
- быстрый монтаж. Даже если это ваш первый опыт, вы легко разберетесь в программе. Она порадует интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро добиться желаемого результата;
- простота и удобство в использовании, большой выбор инструментов;
- наличие встроенных эффектов. Данный продукт предлагает на выбор более 150 фильтров, 100 переходов и порядка 40 титров;
- возможность использования музыкального сопровождения. Можно использовать встроенные мелодии, а также по желанию добавить свою любимую композицию;
- готовый фотофильм можно сохранить на персональном компьютере или загрузить напрямую на YouTube.
Как сделать слайд-шоу с музыкой?
Если вы хотите создать оригинальный и динамичный слайд-шоу, потратив минимум своего свободного времени, то для начала нужно скачать программу и установить её на компьютер. Эта процедура не отнимает много времени и не потребует углубленных знаний в области программирования. После загрузки приложение откроется автоматически и вы можете приступить к созданию фильма из собственных фотографий.
Нужно проделать всего несколько несложных действий:
- Загрузить в программу графические изображения и видео, которое станет частью фотофильма.
- Добавить музыку. Имеются стандартные мелодии. Вы также можете загрузить собственную песню. Если вы готовите романтический подарок, это может быть ваша любимая композиция вашей пары, которая символизирует искренность чувств.
- Выбрать переходы.
- Наложить фоновую музыку и определиться со стилем переходов. Выбор достаточно большой, поэтому можно создать оригинальное слайд шоу на любой вкус.
- Сохранить готовый фильм из снимков на компьютер или загрузить в социальные сети.