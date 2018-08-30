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Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году

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Сегодня в России работают пять официальных игровых зон – под Калининградом, в Краснодарском крае, Приморье и на Алтае. По замыслу правительства эти легальные оазисы азарта, расположенные в приграничных территориях, должны были привлечь иностранных туристов. Однако большинство проектов за пять лет работы так и не сумели выйти на оптимальный уровень доходности. Более того – программа «Азов-Сити» из-за банкротства крупных инвесторов будет закрыта в 2019 году. Поэтому сразу же после присоединения полуострова было принято постановление об открытии ещё одной игровой зоны в Крыму.

Но одно дело принятое на бумаге решение, другое дело – реализация его на практике. Согласно указу Президента РФ этот проект должен был стартовать в 2018 году. Однако возникшие сложности с выбором территории для строительства развлекательных центров серьёзно изменили запланированные сроки. Сегодня чиновники, после многочисленных земельных согласований, взяли паузу. Так что, пока любителям азартам остаются игровые автоматы Вулкан и прочие виртуальные развлечения.  

Несмотря на досадную задержку, летом 2018 дело, похоже сдвинулось с места. Наконец-то было выбрано место для развёртывания строительных программ – посёлок Кацавели, расположенный на живописном берегу Южного побережья. Сегодня рабочие проекты уже готовы, а первое казино должно открыться в начале 2020 года.

По мнению экспертов, если эти планы воплотятся в жизнь, то Крым может стать самой успешной игровой зоной России. В этом случае на стороне полуострова сыграют не только выразительные природные красоты, но и новая инфраструктура, созданная за 4 года, благодаря внушительным вливаниям из государственного бюджета. Но самый главный козырь – это отличная дорога, ведущая из аэропорта в Ялту, близи которой и будут работать крымские казино.

В настоящее время активно ведутся переговоры с инвесторами, а два крупных оператора с мировым именем готовы в ближайшее время стать ключевыми инвесторами. В отличие от других игорных зон крымские развлекательные центры способны реально привлечь туристов из дальнего зарубежья, которые сегодня активно интересуются этим регионом. А по мере ослабления санкций новый аэропорт, соответствующий высшим мировым стандартам, будет принимать рейсы из Западной Европы, Турции и Южной Азии.

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