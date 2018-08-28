Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?

Компьютерные игры – это программы, которые предназначены для игрового процесса, возможности общаться онлайн с игроками или же они сами являются противником реального человека.

Классификация:

●за жанрами – может относиться к одному или одновременно несколькими видами жанров, или вообще не иметь жанра;

●за числом геймеров и их способу общения – предназначена для одного игрока или множеству людей с возможностью их общения между собой;

●за визуальным представлением – игра может иметь графическое оформление или же текстовой, а может быть и звуковой;

●платформа – является одноплатформенной или мультиплатформенной.

Платформами считаются персональные компьютеры, консоли (приставки), гаджеты.

Классификация игр по жанрам:

●приключения (историческая);

●экшен;

●стратегическая;

●головоломка;

●обучающая и так далее.

Классификация по числу игроков и их общению:

●с одним человеком;

●с большим количеством людей (предоставляется возможность играть на одном компьютере, через электронную почту, в социальных сетях, а также массовые игры).

Составляющие игровых приложений:

●сеттинг – место, время и условия заданий игры;

●геймплей – влияние компьютерной игры на интеллект игрока;

●музыка – мелодия или саундтреки, которые используются в приложениях.

На сегодня у разработчиков очень большой выбор музыкальной продукции. Для каждой программы нужны произведения или саундтреки разных жанров, в зависимости от игрового приложения. Для этого к работе привлекают не программистов, а популярных исполнителей или продюсеров.

Различные виды музыкальных произведений по-разному влияют на население.

При прослушивании музыки у человека возникает чувство эйфории. Как доказывают статистические данные, классическая музыка снижает агрессивность у населения. При прослушивании этой музыки может возникнуть состояние «Эффект Моцарта». Это улучшение до 10 минут пространственно-временного восприятия окружающей среды.Экстремальная – наоборот повышает агрессивность, ритм сердца. Но воздействие этой музыки не влияет негативно на агрессивных людей и при помощи этих мелодий их гнев высвобождается.

Музыку в играх стоит подбирать в зависимости от жанра игровых приложений. Она влияет на человека, его внутренний мир, показывает человеческие духовные ценности. Также влияет на чувства, психику, эмоции. Поэтому во время подбора музыкальных композиций нужно тщательно подбирать материал, чтобы не раздражала психику населения, что неблагоприятно может повлиять на состояние здоровья человека.