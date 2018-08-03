Разновидности и области применения дренажных колодцев

Дренажные колодцы используются для отвода воды как на земельных участках с жилыми зданиями, так и в городских условиях (дороги). В зависимости от типа колодца и области применения, отличаются и особенности установки.

Дренажный колодец устанавливается тогда, когда необходимо обезопасить фундамент здания от чрезмерного количества влаги в почве, осадков или же воздействия большого количества грунтовых вод. Устройство нередко используется в комплекте с ливневой канализацией, благодаря которой удается собирать лишнюю влагу со всего земельного участка.

Особенности дренажных колодцев

Конструкция колодца представляет собой установку цилиндрической формы. Исходя из области применения и цели, она может быть разной. На это влияют и материалы изготовления. Бетонная установка более массивна, чем пластиковая, при этом последняя нередко представляет собой большую емкость.

Дренажные установки подразделяются на группы в зависимости от цели назначения. Колодец бывает:

поворотным – предназначен для проведения чистки и обслуживания насосов, размеры варьируются в зависимости от необходимости спуска мастера;

смотровым – вспомогательная установка, обеспечивающая легкий доступ для контроля ливневой канализации, по размеру допускают спуск человека;

поглотительным – такое сооружение предназначено для осушения определенной области, но не имеет возможности вывода воды через канализационную систему;

коллекторным – представляет собой бетонный цилиндр, к которому ведет ливневая канализация от нескольких домов сразу, устанавливается в отдалении.

Исходя из площади, которую необходимо осушить, применяются разные устройства. Установки изготавливаются из пластика или бетона. Наиболее популярным материалом считается первый за счет своих положительных свойств и легкости установки.

Преимущества

главной особенностью пластиковых колодцев является их малый вес, для транспортировки не требуется заказывать спецтехнику;

прочность конструкции — такие устройства делают из материалов с хорошими показателями сопротивляемости механической нагрузке, низким температурам и агрессивным химикатам;

в среднем дренажный колодец служит от 50 до 60 лет;

относительная простота установки.

Области применения и установка

Дренажные колодцы могут использоваться на земельном участке для осушения конкретной области, служить накопителем и собирать воду для последующего полива. Особенности установки зависят исключительно от типа конструкции, ее назначения. Для коллекторного колодца потребуется вырыть скважину 2 м глубиной, а поворотная установка не так массивна.

Источник: https://www.standartpark-spb.ru/