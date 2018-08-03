  • 21 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 20.08.2018 72.22 +0.57
Нефть(p) 20.08.2018 4832.06 +82.70

Разновидности и области применения дренажных колодцев

Темы дня

20 Августа 2018, 12:10

Дренажные колодцы используются для отвода воды как на земельных участках с жилыми зданиями, так и в городских условиях (дороги). В зависимости от типа колодца и области применения, отличаются и особенности установки.

Дренажный колодец устанавливается тогда, когда необходимо обезопасить фундамент здания от чрезмерного количества влаги в почве, осадков или же воздействия большого количества грунтовых вод. Устройство нередко используется в комплекте с ливневой канализацией, благодаря которой удается собирать лишнюю влагу со всего земельного участка.

Особенности дренажных колодцев

 

Конструкция колодца представляет собой установку цилиндрической формы. Исходя из области применения и цели, она может быть разной. На это влияют и материалы изготовления. Бетонная установка более массивна, чем пластиковая, при этом последняя нередко представляет собой большую емкость.

Дренажные установки подразделяются на группы в зависимости от цели назначения. Колодец бывает:

  • поворотным – предназначен для проведения чистки и обслуживания насосов, размеры варьируются в зависимости от необходимости спуска мастера;
  • смотровым – вспомогательная установка, обеспечивающая легкий доступ для контроля ливневой канализации, по размеру допускают спуск человека;
  • поглотительным – такое сооружение предназначено для осушения определенной области, но не имеет возможности вывода воды через канализационную систему;
  • коллекторным – представляет собой бетонный цилиндр, к которому ведет ливневая канализация от нескольких домов сразу, устанавливается в отдалении.

Исходя из площади, которую необходимо осушить, применяются разные устройства. Установки изготавливаются из пластика или бетона. Наиболее популярным материалом считается первый за счет своих положительных свойств и легкости установки.

Преимущества

 
  • главной особенностью пластиковых колодцев является их малый вес, для транспортировки не требуется заказывать спецтехнику;
  • прочность конструкции — такие устройства делают из материалов с хорошими показателями сопротивляемости механической нагрузке, низким температурам и агрессивным химикатам;
  • в среднем дренажный колодец служит от 50 до 60 лет;
  • относительная простота установки.

Области применения и установка

 

Дренажные колодцы могут использоваться на земельном участке для осушения конкретной области, служить накопителем и собирать воду для последующего полива. Особенности установки зависят исключительно от типа конструкции, ее назначения. Для коллекторного колодца потребуется вырыть скважину 2 м глубиной, а поворотная установка не так массивна.

Источник: https://www.standartpark-spb.ru/

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

    Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

    читать далее →

    Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

    Ровно 167 лет назад император Николай I впервые отправился на поезде из Петербурга в Москву. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить все вокзалы Северной столицы, откуда можно отправиться в интересное путешествие прямо сейчас.

    читать далее →

    Топ-5 граффити-портретов в Петербурге

    В Северной столице по-прежнему уничтожаются портреты знаменитых людей. Недавно вандалы и коммунальщики уничтожили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Санкт-Петербург.ру» решил найти нетронутые граффити, которые можно посмотреть прямо сейчас.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram