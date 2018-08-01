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Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос

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17 Августа 2018, 16:40

Современная клиника лазерной медицины «Лазмед» осуществляет процедуры, ориентированные на полнейшее устранение ненужных волосков с лица, а также тела посредством лазерного луча.

Важно сказать, что процесс эпиляции лазером, выполняемый исключительно сертифицированными профессионалами клиники в Москве, уже на протяжении длительного периода времени пользуются широкой популярностью и востребованностью среди клиентов центра.

Популярность косметологической услуги обусловлена тем, что посредством лазерного луча имеется возможность за недлительный временной период на продолжительный срок замедлить, а порой даже полностью остановить рост ненужных волосков на теле и лице.

Лазерная эпиляция в Москве превосходит в настоящее время всех своих традиционных аналогов, что связано еще и с тем, что разные разновидности лазеров дают возможность устранять волоски даже на темноватой коже. Вдобавок названная процедура может выполняться на любой части тела, включая любой лицевой участок, а также зону глубокого бикини.

В чем заключается суть процедуры?

 

Смысл косметологической услуги по устранению нежелательных волосяных покровов с помощью диодного лазера состоит в моментальном нагревании волоса специальным лазерным лучом. Одновременно с этим тепловой волной происходит поглощение главного окрашивающего волосяного фермента, благодаря чему осуществляется сначала истончение стержня волоса, после чего уничтожается волосяная фолликула.

Эпиляция лазером представляет собой самую комфортную и высокоэффективную процедуру избавления от нежелательных волос. Процесс почти безболезненный, совершенно безопасный и достаточно эффективный. Вдобавок проводить описываемую косметологическую процедуру можно в любой сезон. Правда, заметим, наилучший эффект от лазерной эпиляции достигается спустя четыре – пять проведенных сеансов. Именно к такому периоду нежелательные волоски окончательно приостанавливают собственный рост, а иногда и вовсе перестают расти.

Что касается стоимости осуществления эпиляции лазером в Москве, то здесь стоит заметить, что клиника «Лазмед» имеет гибкую ценовую политику предоставляемых услуг. Здесь имеется укрепившаяся скидочная система для постоянной клиентуры и проводятся различные сезонные акционные предложения, которые включают также выгодные акции на процедуру избавления от ненужных волос.

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