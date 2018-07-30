Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов

Праздники, конференции, семинары, выставки и презентации – вот только малая часть форматов мероприятий, которые всё чаще проводятся не в закрытых помещениях, а на свежем воздухе. Особенно явно такая тенденция прослеживается в Санкт-Петербурге и других крупных городах с высокой деловой активностью и насыщенной жизнью. Важной частью подготовки к проведению выездных мероприятий является аренда шатров и тентов, которые могут устанавливаться на улицах, в парках, на пляжах и в любых других местах с плоским рельефом местности.

Самые популярные виды шатров и тентов

Организаторы проведения различных выездных мероприятий часто задаются вопросом: где аренда шатров в Санкт-Петербурге предлагается по лучшим ценам, а выбор временных конструкций – самый богатый? В целях арендовать шатёр любого подходящего типа и размера целесообразно обращаться в специализированные компании, которые занимаются данным видом услуг. Многие бизнесмены, предприниматели и простые жители Санкт-Петербурга уже успели оценить высокое качество услуг и большой ассортимент тентовых конструкций от компании Otido Group, которая предлагает широкий спектр сервисов по организации и проведению различных деловых и развлекательных мероприятий. Компания принимает участие в организации выставок, презентаций, свадебных и других торжеств, деловых конференций и других мероприятий, проводимых на свежем воздухе. Здесь можно взять в аренду открытые, закрытые и комбинированные шатры любых размеров для проведения мероприятий самого разного характера.

Простая установка и лёгкий демонтаж

Шатры, тенты и павильоны являются лёгкими разборными конструкциями, которые легко перевозить, устанавливать и разбирать после окончания проведения мероприятий. Они универсальны и подходят для использования практически в любой местности: на площадях, улицах, в парковых зонах, на природе, на пляжных и других зонах отдыха и т.д. Следует заметить, что такие конструкции не требуют много сил и времени на монтаж и демонтаж – эти работы можно провести даже без привлечения специалистов. Тентовые конструкции и шатры решают сразу несколько важных задач в контексте проведения выездных мероприятий. В частности, с их помощью можно организовать комфортную зону отдыха или работы, позаботиться о защите людей, товаров и оборудования от прямых солнечных лучей, возможных осадков и т.д. К тому же, современные натяжные шатры и тенты являются стильными конструкциями с высокими эстетическими характеристиками, за счёт чего они создают атмосферу прогрессивности всего происходящего.