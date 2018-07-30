  • 14 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 14.08.2018 73.20 +0.58
Нефть(p) 14.08.2018 4897.63 +83.97

Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов

Темы дня

13 Августа 2018, 14:05

 

Праздники, конференции, семинары, выставки и презентации – вот только малая часть форматов мероприятий, которые всё чаще проводятся не в закрытых помещениях, а на свежем воздухе. Особенно явно такая тенденция прослеживается в Санкт-Петербурге и других крупных городах с высокой деловой активностью и насыщенной жизнью. Важной частью подготовки к проведению выездных мероприятий является аренда шатров и тентов, которые могут устанавливаться на улицах, в парках, на пляжах и в любых других местах с плоским рельефом местности.

Самые популярные виды шатров и тентов

Организаторы проведения различных выездных мероприятий часто задаются вопросом: где аренда шатров в Санкт-Петербурге предлагается по лучшим ценам, а выбор временных конструкций – самый богатый? В целях арендовать шатёр любого подходящего типа и размера целесообразно обращаться в специализированные компании, которые занимаются данным видом услуг. Многие бизнесмены, предприниматели и простые жители Санкт-Петербурга уже успели оценить высокое качество услуг и большой ассортимент тентовых конструкций от компании Otido Group, которая предлагает широкий спектр сервисов по организации и проведению различных деловых и развлекательных мероприятий. Компания принимает участие в организации выставок, презентаций, свадебных и других торжеств, деловых конференций и других мероприятий, проводимых на свежем воздухе. Здесь можно взять в аренду открытые, закрытые и комбинированные шатры любых размеров для проведения мероприятий самого разного характера.

Простая установка и лёгкий демонтаж

Шатры, тенты и павильоны являются лёгкими разборными конструкциями, которые легко перевозить, устанавливать и разбирать после окончания проведения мероприятий. Они универсальны и подходят для использования практически в любой местности: на площадях, улицах, в парковых зонах, на природе, на пляжных и других зонах отдыха и т.д. Следует заметить, что такие конструкции не требуют много сил и времени на монтаж и демонтаж – эти работы можно провести даже без привлечения специалистов. Тентовые конструкции и шатры решают сразу несколько важных задач в контексте проведения выездных мероприятий. В частности, с их помощью можно организовать комфортную зону отдыха или работы, позаботиться о защите людей, товаров и оборудования от прямых солнечных лучей, возможных осадков и т.д. К тому же, современные натяжные шатры и тенты являются стильными конструкциями с высокими эстетическими характеристиками, за счёт чего они создают атмосферу прогрессивности всего происходящего.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram