Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION

Российская фирма FUTURE-VISION представляет собой одну из немногих отечественных организаций среди компаний, которые специализируются на изготовлении, реализации и обслуживании ультрасовременного светодиодного оборудования. Компания не просто предлагает готовые мониторы, собранные из приобретенных за рубежом модулей, но также имеет собственные проектные разработки и технологические мощности.

В организации FUTURE-VISION имеется возможность приобрести высококачественный светодиодный экран либо заказать создание проекта по персональному заказу. Среди предлагаемой в компании продукции имеются не просто обыкновенные LED-видеопанели, но также предлагаются установки архитектурной освещенности, объемные кубообразные и шарообразные экраны и даже ультрасовременные медиафасады.

Особенности светодиодных дисплеев от FUTURE-VISION

Мониторы на светоизлучающих полупроводниковых элементах приобрели широкую популярность в нашем государстве относительно не так давно. В особенности это относится к небольшим городам, в которых даже бегущая строчка еще пару лет назад являлась редкостью.

Ультрасовременный светодиодный дисплей представляет собой новейшее оборудование, дающее возможность транслировать видеоролики как в записанном формате, так и в онлайн-режиме, демонстрировать фотоконтент, а также разнообразные презентации. Видеопанель применяют в области рекламы, информирования общества, в роли вспомогательного оборудования во время обучения и в различных развлекательных целях.

Монтируются подобные экраны не только в помещении, но также на улицах города. От места, в котором планируется эксплуатировать устройство, зависит вид нужного видеоустройства со светодиодами:

внешние (уличные) дисплеи отличаются высоким уровнем защиты от разнообразных агрессивных наружных влияний – снега, ветровой нагрузки, дождя, а также атмосферной влаги;

модификации, созданные для применения внутри архитектурных объектов, обладают большим разрешением и небольшими габаритами. Вдобавок существуют различия в настраивании интенсивности свечения.

Следует заметить, что видеопанели, созданные для применения внутри зданий, совершенно не рекомендуется монтировать на улице, поскольку они не смогут вынести воздействия влаги и иных агрессивных окружающих факторов, что станет причиной моментального выхода оборудования из строя.