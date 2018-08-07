  • 7 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ  
Нефть($) 07.08.2018 74.70 +1.43
Нефть(p) 07.08.2018 4657.03 +65.35

Какие материалы используются для производства памятников?

Темы дня

Материал для памятников выбирается с учетом определенных эстетических и практических критериев. Во-первых, он должен быть привлекательным внешне. Во-вторых, материал должен легко переносить негативное воздействие факторов окружающей среды. Наконец, он должен быть достаточно податлив для создания сложных форм, последующей обработки и нанесения изображений, гравировки, букв.

В каталогах мастерских, которые занимаются изготовлением памятников, клиентам обычно предлагают сразу несколько вариантов материалов – бетон, гранит, мрамор, аналоги на основе полимеров, металл.

Бетон считается временным решением. Он финансово доступен, но срок его службы оставляет желать лучшего – бетон относительно быстро вымывается и крошится под действием дождя, ветра, перепада температур.

Гранит или мрамор, то есть натуральный камень, считаются самым долговечным вариантом. Эти материалы использовались для производства скульптур и архитектурных строений начали еще с незапамятных времен, и многое сохранилось до наших дней почти в первозданном виде.

Купить памятник из гранита или заказать производство скульптуры из мрамора может позволить далеко не каждый. Да, это долговечные и эстетически красивые материалы, но обработка натурального камня и тем более создание сложных комплексов – услуга не из дешевых.

Альтернативой натуральному камню становится камень искусственный – литьевой мрамор и полимерный гранит. Они производятся на основе природного сырья с добавлением связующих элементов. На выходе получается материал, который хотя и уступает натуральному аналогу в сроке службы, но внешне практически не отличим. К тому же, конструкции из искусственных камней обычно весят меньше из-за полой структуры.

Металл – это тоже достаточно распространенный вариант для памятников. Однако в виду большой стоимости сплавов и сложности в отливе памятников, металл часто используют для производства не основных комплексов, а дополнительных элементов оформления – например оградок, цветников, заборчиков. Узнать цену ограды на могилу вы можете в профильных мастерских.

Перед тем как выбрать материал для памятника, рекомендуем обратиться к консультантам проверенной временем компании, у которой есть свой завод. Честный специалист предложит адекватный вариант материала и проект памятника, который подойдет вашему бюджету, не жертвуя эксплуатационными качествами изделия.

По материалам сайта https://www.nisp.ru    

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram