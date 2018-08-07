Какие материалы используются для производства памятников?

Материал для памятников выбирается с учетом определенных эстетических и практических критериев. Во-первых, он должен быть привлекательным внешне. Во-вторых, материал должен легко переносить негативное воздействие факторов окружающей среды. Наконец, он должен быть достаточно податлив для создания сложных форм, последующей обработки и нанесения изображений, гравировки, букв.

В каталогах мастерских, которые занимаются изготовлением памятников, клиентам обычно предлагают сразу несколько вариантов материалов – бетон, гранит, мрамор, аналоги на основе полимеров, металл.

Бетон считается временным решением. Он финансово доступен, но срок его службы оставляет желать лучшего – бетон относительно быстро вымывается и крошится под действием дождя, ветра, перепада температур.

Гранит или мрамор, то есть натуральный камень, считаются самым долговечным вариантом. Эти материалы использовались для производства скульптур и архитектурных строений начали еще с незапамятных времен, и многое сохранилось до наших дней почти в первозданном виде.

Купить памятник из гранита или заказать производство скульптуры из мрамора может позволить далеко не каждый. Да, это долговечные и эстетически красивые материалы, но обработка натурального камня и тем более создание сложных комплексов – услуга не из дешевых.

Альтернативой натуральному камню становится камень искусственный – литьевой мрамор и полимерный гранит. Они производятся на основе природного сырья с добавлением связующих элементов. На выходе получается материал, который хотя и уступает натуральному аналогу в сроке службы, но внешне практически не отличим. К тому же, конструкции из искусственных камней обычно весят меньше из-за полой структуры.

Металл – это тоже достаточно распространенный вариант для памятников. Однако в виду большой стоимости сплавов и сложности в отливе памятников, металл часто используют для производства не основных комплексов, а дополнительных элементов оформления – например оградок, цветников, заборчиков. Узнать цену ограды на могилу вы можете в профильных мастерских.

Перед тем как выбрать материал для памятника, рекомендуем обратиться к консультантам проверенной временем компании, у которой есть свой завод. Честный специалист предложит адекватный вариант материала и проект памятника, который подойдет вашему бюджету, не жертвуя эксплуатационными качествами изделия.

По материалам сайта https://www.nisp.ru