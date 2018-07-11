Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов

По летней акции сейчас можно приобрести изделия в нескольких востребованных категориях.

Интернет-магазин Marketpit.ru заявил о грандиозной распродаже диванов в Петербурге. По летней акции сейчас можно приобрести изделия в нескольких востребованных категориях.

В специальном разделе площадки выставлены предложения стоимостью до 10 тыс. рублей, модели эконом-класса, дачная мягкая мебель, а также недорогие кушетки.

Среди более чем двух сотен товаров можно подобрать что-то оптимальное буквально под любой бюджет. При этом вся продукция получает заводскую гарантию качества сроком на 18 месяцев, доступ к оперативному квалифицированному послегарантийному обслуживанию.

Компания МаркетПИТ предлагает потребителям исключительно отечественную мебель всех востребованных среди населения категорий. Помимо мягких предметов интерьера здесь можно приобрести кухни, спальни, гостиные, столовые, детские, прихожие, обстановку для дачи и офиса. Тысячи вариантов предложений ориентированы на удовлетворение запросов людей с любыми эстетическими предпочтениями. За счет поставок товаров непосредственно со складов заводов исключены тяжеловесные посреднические наценки, а сроки исполнения заказов сведены к 1-2 дням.

В каждой из представленных категорий наблюдается очень широкий ассортимент, что наглядно демонстрируют недорогие кресла-кровати в Петербурге. Рассчитанные на установку в небольших квартирах изделия стартуют в цене с отметки 5,5 тыс. рублей, но при желании можно подобрать что-то в 2-3 раза дороже. Такая продукция может быть снабжена различными по своему удобству и стоимости механизмами трансформации.

Чаще всего используются такие конструкции, как книжка, аккордеон, клик-кляк, выкатной. Все модели этого сегмента могут эксплуатироваться в качестве полноценного спального ложа за счет комфортного ортопедического основания из ППУ, деревянных лат, пружинных блоков и их разнообразной комбинации. При выборе таких кресел стоит обращать внимание на их ширину, которая может достигать 1,8 м, на наличие или отсутствие подлокотников, на глубину конструкции.

К каждой позиции каталога прилагаются детальные описания, здесь же можно узнать все об условиях доставки и других значимых моментах. При необходимости посредством фотографий можно составить представление о том, как именно раскладывается модель, насколько ее механизм трансформации удобен для использования конкретным человеком, например, ребенком.