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Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге

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01 Августа 2018, 22:23

Подбор отделочных материалов не менее важен, чем выбор бытовой техники, мебели, сантехники, осветительных приборов. Именно от того, насколько гармонично будет сочетаться декоративное покрытие стен или пола с мебельной обивкой и прочим декором зависит степень комфорта и уюта.

Не торопясь, можно подобрать оптимально подходящий вариант керамической плитки в интернет-магазине Vendor Keramik. В одном каталоге собрана продукция от именитых производителей из Германии, Италии, Нидерландов, Польши, России и прочих стран.

Особенности выбора

 

Ассортимент составлен такими образом, чтобы были удовлетворены запросы всех категорий покупателей. Выбор действительно достойный. Чтобы не запутаться в разнообразии цветовых решений, размеров и торговых марок, необходимо определиться с дизайном. Это позволит понять, покрытие какого цвета оптимально впишется в интерьер. Затем нужно выполнить замеры, чтобы рассчитать необходимое количество плитки для отделки пола и стен. Затем посредством фильтров в каталоге можно сузить поиск. Для этого нужно указать основные характеристики товара:

  • тип плитки: для ванной, кухни, детской комнаты, бассейна, сауны и т. д.;
  • размеры;
  • торговая марка или страна производства;
  • цвет;
  • ценовой диапазон.

Интернет-магазин сотрудничает напрямую с ведущими производителями. Поэтом на весь ассортимент установлены приемлемые цены. Периодически магазин проводит акции и распродажи. Это отличная возможность купить красивые и долговечные отделочные материалы по самым привлекательным ценам в Москве. Воспользоваться данным предложением могут также клиенты из любого другого региона России. Доставка заказов производится посредством проверенных и надежных транспортных компаний в оптимальные сроки.

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