Современная сфера строительства заинтересована в использовании таких материалов, которые обладают повышенной стойкостью к разного рода воздействиям. Именно к таким материалам и можно отнести геотекстиль.

Уникальной особенностью этого универсального материала является потрясающая стойкость к разрушительным факторам. Он совершенно не подвержен таким процессам, как гниение и окисление. Материал имеет повышенные механические и гидравлические свойства, что и объясняет высокий спрос на него. В настоящее время геотекстиль активно применяется в строительстве там, где есть необходимость исключить перемешивание различных слоев грунта.

Компания РосПромГео специализируется на производстве высококачественного геотекстиля. Продукция компании может использоваться при обустройстве дренажных систем, разделении слоев грунтов, укреплении слабых слоев почвы. Этот материал производится на базе специального полимерного волокна и является безопасным, с экологической точки зрения. Процесс производства геотекстиля осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых предусмотрен строжайший контроль качества. Компания РосПромГео использует в работе современное производственное оборудование и качественные компоненты. Все это позволяет наладить выпуск продукции мирового уровня качества.

Собственное производство геотекстиля позволяет компании самостоятельно проводить ценовую политику. При этом компания располагает собственными складами в различных регионах страны. Оформить заявку на покупку материала можно в режиме онлайн. Со своей стороны компания может гарантировать не только выгодные условия сотрудничества, но и оперативную доставку. По любым вопросам вы можете всегда обратиться к квалифицированным менеджерам компании.