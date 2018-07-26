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Как не переплатить при покупке матраса

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Как не попасть впросак и не выложить огромную сумму за ту вещь, которую можно в другом месте купить по более привлекательной стоимости.

Желание сэкономить при покупке любого товара понятно и естественно – никто не хочет переплачивать, даже если качество гарантируют безупречное. Это нормально – разумно расходовать семейный бюджет, анализировать рынок и выбирать нужные вещи по адекватной стоимости. Но как же не попасть впросак, выбирая, например, матрас, не выложить огромную сумму за ту вещь, которую можно в другом месте купить по более привлекательной стоимости?

Специалисты в области маркетинга щедро делятся советами, уже сослужившими добрую службу сотням покупателей. И первый совет самый главный – наиболее выгодные условия предлагает интернет магазин матрасов. Это обусловлено целым рядом причин.

Почему самые оптимальные цены на матрасы в интернет-магазине

 

Если вы хотите приобрести матрас безупречного качества, оригинального происхождения и не переплачивать, то добро пожаловать в магазин матрасов в Москве. Сейчас невероятно много физических торговых точек, реализующих аксессуары для сна, но вариативность цен очень большая.

В различных магазинах стоимость может отличаться на 10-20 и даже 40-50 %. Связано это со многими причинами – месторасположение магазина или специализированного отдела, стоимость аренды, товарооборот, закупочная стоимость, затраты на рекламу и привлечение клиентов, долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и многое другое. Гораздо проще все эти вопросы решаются в виртуальных точек продаж.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют делать покупки в интернет-магазинах. Здесь вам точно переплачивать не придется! Посмотрите, сколько вас ждет преимуществ, если вы планируете приобрести хороший матрас в интернет-магазине:

• Лучшая цена в регионе – так выгодно вы точно больше нигде не купите спальные аксессуары, ведь интернет-магазин – это самая экономная точка продаж (нет необходимости оплачивать аренду помещения, нести огромные расходы на коммунальные услуги, заработные платы сотрудникам, целый список налогов и т. п.). Как раз поэтому интернет-магазины никогда не завышают цены, а значит здесь для покупателей наиболее оптимальные условия;

• Есть возможность воспользоваться службой доставки – ваш товар будет доставлен в удобное для вас время, прямо домой, то есть вам не нужно искать самостоятельно транспорт, отпрашиваться с работы и терять кучу времени только ради того, чтобы купить и привезти домой новый матрас;

• Выбрать подходящую модель можно из дома или с работы – вам нужно несколько минут, чтобы сидя в удобном кресле, изучить каталог, сравнить предложения и заказать то, что действительно соответствует вкусам и предпочтениям;

• Не нужно задавать сотни вопросов консультантам, как это обычно происходит в магазинах – все параметры указаны в описаниях к каждому матрасу, а при необходимости можно в чате задать оператору дополнительные вопросы;

• Можно воспользоваться удобным поиском, указав прямо на сайте те параметры изделия, которые для вас важны – время поиска при этом сокращается в разы.

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