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Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно


© Фото: jobslooker.com

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Психологический дисбаланс может помешать специалисту проявить себя в полной мере не собеседовании.

Получив приглашение на собеседование, большинство соискателей испытывают беспокойство и волнение. И это вполне понятно, ведь от результатов встречи зависит то, получит ли человек желаемую вакансию. Вместе с тем психологический дисбаланс может помешать специалисту проявить себя в полной мере не собеседовании, продемонстрировать свои положительные качества. Поэтому очень важна правильная психологическая подготовка.

Прежде всего, стоит понять, что интервьюер в большинстве случаев положительно настроен и его задачей является не выявление недостатков кандидата, а подбор подходящего специалиста. Необходимо изначально настроиться на благожелательную атмосферу, упокоиться, постараться справиться со стрессом. Каждый человек может использовать для этого различные приемы – медитацию, спокойный отдых или даже просто чашку чая или кофе. При этом важно помнить, что HR-специалист обязательно оценит то, как соискатель умеет справляться со стрессом. Особенно важно это для тех, кого интересует работа в Санкт-Петербурге на высокой должности.

Отличным способом снизить волнение перед собеседованием является подробное изучение информации о компании. Тем более что это сегодня легко сделать, благодаря распространению Интернета. Можно заранее подготовить речь для собеседника и прорепетировать ее перед зеркалом. Кроме того, будет целесообразно составить примерный список вопросов, которые могут прозвучать на собеседовании, и постараться ответить на них.

Психологи советуют также воспользоваться таким приемом, как уменьшение значимости результата. Чем более важным для человека кажется событие, тем больше он волнуется и тем больше вероятность допустить ошибки. Если настроить себя на то, что собеседование не является значимым, и его результат не будет критичным, даже в случае провала, то удастся лучше расслабиться и обрести психологическое равновесие. Не стоит бояться отказов, ведь собеседование можно рассматривать не только как шанс заполучить работу, но и как опыт, который никогда не бывает лишним.

Перед входом в кабинет интервьюера желательно спокойно посидеть хотя бы несколько минут, успокоиться, постараться отвлечься от страхов. На собеседовании желательно попытаться сразу же наладить контакт со специалистом, настроить его к себе благожелательно, ведь он все равно является человеком, поэтому на его решения большое влияние оказывают субъективные факторы.

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