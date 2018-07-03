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Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?

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23 Июля 2018, 14:33

Современная строительная отрасль крайне стремительно развивается, в связи с чем совершенствуется также оптовая продажа стройматериалов и приспособлений.

В настоящее время в арсенале компаний-застройщиков имеется широчайший выбор материалов, а также технологий, благодаря чему имеется возможность реализовать наиболее смелые дизайнерские, а также архитектурные решения. Имеется возможность приобрести более доступные по стоимости аналоги, которые совершенно не уступают ни по качественности, ни по крепости и надежности классическим материалам. Инновационные технологии дают возможность сокращать длительность возведения объекта без вреда для прочности и долговременности конструкций.

Организация «Андраус» сможет стать наилучшим проводником по современному рынку стройматериалов. Здесь познакомят с новейшими разработками в данной сфере, предложат приобрести разнообразное строительное сырье по самым выгодным оптовым расценкам.

В качественности предлагаемой продукции можно не сомневаться, поскольку компания ведет жесточайший отбор фирм-поставщиков. Среди партнеров компании находятся наилучшие отечественные, а также зарубежные изготовители. Работа без посреднических услуг и прямые поставки товара со склада компании-производителя дают возможность гарантировать отменное качество товаров и устанавливать наиболее доступные цены на всю продукцию.

Строительные материалы, предлагаемые ТД «Андраус»

 

Товары, реализуемые ТД «Андраус», представлены в каталоге на сайте компании. К каждому наименованию имеется доскональное описание с указанием стоимости, производителя, а также назначения. Так, в перечень предлагаемых представленным торговым домом стройматериалов включена следующая продукция:

  • строительные блоки, в число которых входят газосиликатные варианты, пазогребневые плиты, а также пеноблоки;
  • материалы гидроизоляции от наилучших изготовителей: битум, гидроизоляционные продукты ТМ «Пурлер», битумная мастика, рулонная гидроизоляция;
  • гипсокартон, профиль, гипсоволокнистые листы;
  • керамзит;
  • грунтовка;
  • песок и щебенка;
  • пиломатериал высочайшего качества, включая фанеру, обрезной лесоматериал, строительный брус;
  • цементные растворы и кладочные составы.

ТД «Андраус» регулярно расширяет перечень поставщиков, отслеживает динамику на стройрынке и предлагает стройновинки к приобретению по доступным оптовым ценам. Вдобавок постоянные заказчики фирмы пользуются выгодными бонусными предложениями и скидками. Здесь предлагается приобрести любой продукт в рассрочку. ТД «Андраус» гарантирует персональный подход к каждому в отдельности клиенту, что дает возможность удовлетворить запросы любой категории потребителей.

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