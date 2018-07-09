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Что такое ламинированная фанера


© Фото: yourhome.su

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Особенность материала в том, что после склеивания и прессования листы шпона покрываются защитной пленкой.

Фанера представлена различными типами и марками. Повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов отличается фанера ламинированная. Это долговечный материал, который используется в строительстве при возведении объектов и конструкций разного целевого назначения:

– опалубок при изготовлении монолитных бетонных конструкций. Использовать листы можно многократно;

– детских площадок;

– открытых террас и веранд;

– зон отдыха на свежем воздухе и т. д.

Для производства ламинированной фанеры используются различные породы древесины: тополь, сосна, береза и прочие. Особенность материала в том, что после склеивания и прессования листы шпона покрываются защитной пленкой. Она повышает устойчивость плит к воздействию влаги. Это значительно продлевает эксплуатационный период.

Сфера использования ламинированной фанеры

 

Уникальные характеристики этого материала обусловили широкую область его применения. Он активно используется в строительстве при выполнении наружных работ. Ламинированная фанера – идеальный материал для обшивки фургонов. С её помощью можно создать настилы в кузовах грузовой и специализированной техники. Монтаж отличается простой и легкостью. Для прочной и надежной фиксации используются саморезы.

В современных домах, квартирах, офисах нередко можно встретить декоративные элементы, выполненные из фанерных листов. Высокие декоративные свойства позволяют посредством недорогой ламинированной фанеры воплощать самые смелые дизайнерские идеи. Пленка окрашивается в любой цвет, что позволяет экспериментировать с формами и цветовыми решениями. В мебельном производстве многослойные листы с ламинацией используются для производства:

– навесных полок различных форм и размеров;

– тумб;

– стеллажей;

– шкафов и т. д.

Где недорого купить ламинированную пленку

 

Самые выгодные цены на представленный товар устанавливает торговый дом «ГЕЛИОС». Доступная стоимость обусловлена тем, что сотрудничество ведется напрямую с крупнейшими производителями. Это гарантирует высочайшее качество товара, который можно недорого купить оптом и в розницу с доставкой в любую точку страны.

Дополнительно оказываются услуги по оперативному распилу фанеры в размер. Опытные и квалифицированные сотрудники компании проводят индивидуальные консультации и оказывают всестороннюю помощь в подборе строительных материалов.

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