Самопровозглашенное виртуальное государство Королевство Северный Бархант решило идти в авангарде использования современных криптотехнологий. С 1 января 2018 года Северный Бархант в качестве национальной валюты решил использовать криптовалюту Bytecoin.

Все граждане виртуального государства получили возможность проводить платежные операции в криптовалюте. Выбран Bytecoin был не случайно. Он имеет полную независимость от других криптоактивов, так как основой для его создания послужил уникальный протокол под названием CryptoNote, который уже сам является инструментом осуществления скрытных под так называемыми перемешанными кольцами транзакций. Помимо этого, он сам их и проводит.

За неполных десять лет существования криптовалюты прошли непростой путь от смелого эксперимента среди нескольких энтузиастов до наиболее эффективного инвестиционного инструмента и платежного средства, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Очевидно, повернуть вспять эту реку уже невозможно. Полная децентрализация, почти бесплатные транзакции и отсутствие недостатков, присущих современной банковской системе, ежедневно добавляют криптовалютам тысячи новых сторонников. Королевство Северный Бархант вообще много внимания уделяет использованию современных технологий.

Виртуальное государство находит все большее количество сторонников среди граждан России и стран СНГ. Подобная тенденция объясняется тем, что одним из официальных языков Королевства является русский. Не существует языковых барьеров, документооборот ведется на русском языке. Самым активным сторонником внедрения криптотехнологий и их активного использования в Северном Бархант является Министр финансов Северного Барханта Пабло Манзана. Смог убедить Королеву Анну Макко в необходимости использования криптовалюты в качестве основного платежного средства. В целом Королевство не собирается останавливаться на достигнутом. Изучается практический опыт внедрения передовых информационных технологий с целью оптимизации управления государством. Создания максимально благоприятных условий для развития перспективных бизнес-проектов. Внедрения технологии электронного правительства с целью обеспечения цифрового взаимодействия между органами государственной власти и гражданами.