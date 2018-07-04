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Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

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Сегодня бренд успешно продается во многих странах мира, например, США, Великобритании и Германии.

Табачная компания Japan Tobacco International начинает розничные продажи электронных испарителей Logic Pro в магазинах 14 крупнейших российских городов: Воронежа, Нижнего Новгорода, Тюмени, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Уфы, Казани, Красноярска, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Иркутска, Владивостока, а также в Московской области.

Logic Pro – это электронный гаджет со сменными капсулами, который нагревает содержащуюся внутри капсулы жидкость с никотином и преобразует ее в пар, вдыхаемый пользователем. JTI приобрела эту американскую марку электронных испарителей в 2015 году. Сегодня бренд успешно продается 11 странах мира: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Греции, России, Южной Корее, Бельгии, на Кипре, а также в глобальной сети магазинов беспошлинной торговли.

«Мы видим устойчивый рост интереса российских потребителей к нашему продукту и в целом к сегменту электронных испарителей закрытого типа со сменными капсулами. Потребители ценят преимущества закрытых систем за их безопасность и удобство, позволяющее быстро сменить вкус продукта в любое время в любом месте», – отметил генеральный директор ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» Максим Лобачев.

JTI начала продажи электронных испарителей на российском рынке осенью 2017 года в Москве, Петербурге и Сочи, а уже в январе 2018 года открыла фирменный интернет-магазин www.logicvapes.com, действующий по всей России.

В России насчитывается около 1,5 млн пользователей электронных систем доставки никотина (ЭСДН), из них 74% – мужчины, 26% – женщины, следует из данных ассоциации ПАУРРЭНС (Профессиональный Альянс Участников Русского Рынка Электронных Никотиновых Систем).

«Сегодня на рынке вейпов продается множество разных изделий неизвестного происхождения, и здесь у международных брендов есть преимущество: определенные гарантии качества продукции. Российский ГОСТ на жидкости для вейпов пока не заработал в полную силу, поэтому на данный момент стоит доверять продуктам, при изготовлении которых соблюдаются как минимум существующие международные стандарты качества», – говорит руководитель отраслевой ассоциации ПАУЭРРЭНС Максим Королев.

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