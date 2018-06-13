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Пять самых удивительных виртуальных государств в мире

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29 Июня 2018, 11:08

Виртуальные государства за последние несколько лет получили широкое распространение.

Многие из них существуют кратковременный период времени и бесследно исчезают. Отдельного внимания заслуживают виртуальные государства, существующие продолжительное время и вызывающие большой интерес к своей деятельности. На самом деле подобных микрогосударств много, но мы остановились на самых интересных из них.

1. Королевство Северный Бархант

 

Популярное русскоязычное виртуальное государство, расположенное в нейтральных водах Атлантического океана. Независимость провозглашена 15 сентября 2015 года. Несмотря на относительно молодой возраст Королевство Северный Бархант обрело достаточно большую популярность в России и странах СНГ. Государственный строй Королевства Северный Бархант – дуалистическая конституционная монархия. Глава государства – королева Анна Макко. Правительство Королевства многонационально. Есть выходцы из России, Марокко, Испании и других стран. Государственные языки: английский, русский и испанский.

2. Княжество Силенд

 

Виртуальное государство размещается у берегов Суффолка на платформе. В 1967 году Пэдди Рой Бейтс прибыл на платформу, расположенную в международных водах. Пэдди Рой Бейтс объявил платформу Силендом («морская земля»). С течением времени появилась конституция и было выпущено порядка 1000 паспортов. Александр Ахенбах в 1978 году объявил себя премьер-министром Силенда и напал на платформу с некоторым количеством наемников, но сын Бейтса Майкл смог помешать им. После смерти Роя Бейтса в 2012 году Майкл унаследовал титул «генерал-адмирал Силенда князь Майкл I Бейтс».

3. Провинция Бумбунга

 

Виртуальное государство основано 29 марта 1976 года Алексом Брэкстоуном, дрессировщиком обезьян и верноподданным Британской короны, которому не нравилось, что Австралия пошла против монархии. Он создал Бумбунгу на своих четырех гектарах земли и назвался губернатором, так что, по крайней мере, маленькая часть Австралии все еще верна Британскому трону. Брэкстоун пытался создать гигантскую модель Великобритании из клубничных кустов, но они погибли во время засухи.

4. Великое княжество Вестарктика

 

Виртуальное государство основал американец по имени Тревис МакГенри 2 ноября 2001 года окрестил эту территорию Вестарктикой. Слухи об этом государстве распространились, и многие стали его гражданами. Территория в Антарктиде настолько удалена (расположена к югу от 60 градуса южной широты между 90 и 150 градусом западной долготы), что ни одна страна не претендует на нее, она располагается между территориями, на которые претендуют Чили и Новая Зеландия.

5. Виртландия

 

Виртуальное государство, полностью существующее в киберпространстве. Оно было создано в 2008 году как эксперимент по созданию «демократической и мирной альтернативы» для стран, которые ведут войны за своими границами. Виртляндия надеется объединить всех людей под одним знаменем, ее членом может стать любой желающий. Виртляндия также добивается признания законности своего существования на основе Конвенции Монтевидео. Не претендует на территории и ведет свою деятельность сугубо в интернете.

За последние несколько лет интерес к виртуальным государствам заметно вырос. Многие из них перерастают в серьезные проекты и активно развиваются. Начинают выпуск собственных марок и монет. Учитывая мощный потенциал и перспективы развития Интернета, идея виртуальных государств вовсе не является пустой забавой. Мотивы для их создания включают теоретический опыт создания государства и новую солидарность между гражданами различных стран.

 

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