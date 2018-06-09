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Плазменная резка

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28 Июня 2018, 12:31

Существует множество различных технологий и средств, позволяющих выполнять работы с металлоизделиями, среди них плазменная резка считается наиболее востребованной, так как характеризуется эффективностью, функциональностью и доступностью.

Основные преимущества

 

Методика пользуется большой популярностью, так как имеет множество положительных качеств:

  1. Производительность. Плазмотрон эффективнее стандартной кислородной горелки в 5-10 раз. Устройство показывает такие высокие производительные характеристики только в случаях правильного выбора мощности и режима работы.
  2. Универсальность. Оборудование дает возможность работать с различными материалами. Оно эффективно разрезает не только сталь и чугун, но также титан, медь, алюминий и многие другие материалы. Для сохранения эффективности нужно правильно выставлять давление воздуха и регулировать температуру.
  3. Точность. С помощью современного оборудования можно делать рез с минимальной толщиной, без наплывов, окалин и других возможных дефектов, которые часто встречаются при работе с металлами с использованием менее эффективной техники. После создания разреза изделие не нуждается в дополнительной обработке и доведении, его сразу можно использовать по назначению.
  4. Безопасность. При работе не применяются взрывоопасные газы, благодаря чему снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций, способных навредить человеку.
  5. Экологичность. В процессе работы в атмосферу практически не выделяется вредных веществ.
 

Плазмотрон действительно по многим характеристикам превосходит другое оборудование для работы с металлами, однако его достоинства актуальны только в том случае, если оператором выступает опытный и грамотный человек, знакомый с предусмотренной технологией использования оборудования, способный правильно выбрать режим и настроить устройство.

Предусмотренная процедура

 

Плазмотрон – устройство, которое позволяет разрезать заготовки за счет воздействия на них горячей струи плазмы – разогретого до высокой температуры воздуха в ионизированном состоянии.

Важнейший элемент любого резака – сопло. Для плазменной технологии применяют сопла диаметром не более 3 мм и длиной от 9 до 12 мм. Характеристики сопла определяют, сколько воздуха устройство сможет выдувать в процессе работы, какую по характеристикам струю оно сможет создавать. Кроме того, от параметров детали зависит ширина создаваемого реза и эффективность охлаждения используемого оборудования.

В качестве электрода в приборе применяется специальный металлический стержень из гафния. Для создания резов можно использовать различные газы, которые разделяют на защитные и плазмообразующие. Сжатый воздух может использоваться в приборе в качестве обоих названных газов, однако в некоторых более сложных агрегатах применяются и другие газы, включая чистый кислород, аргон, водород и т. д.

Плазмотроны широко применяются в производстве. С их помощью изготовление металлоконструкций становится намного более простой и доступной задачей для производителей. Однако работать с такой техникой обязательно должны профессионалы. Отсутствие опыта у оператора может стать причиной низкокачественного реза и возникновения ЧП.

 

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