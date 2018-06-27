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Координатно-пробивные работы


© Фото: metallistspb.ru

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Штамповка является одной из очень старых технологических процессов, которые необходимы для того, чтобы раскроить листовой металл. С помощью ЧПУ обработка получается более комфортной и качественной.

Имеются также уникальные особенности координатно-пробивного станка, позволяющие улучшать производственный процесс. Более детально можете узнать на сайте www.metallistspb.ru.

Где применяются координатно-пробивные работы с ЧПУ

 

Раннее подобные виды пробивных станков оснащали специальных приводом, который обладал высокой мощностью. Это в свою очередь помогало пробивать сталь размером до восьми миллиметров. Но сегодня многие производители стараются экономить металл, что говорит о том, что инженеры стараются создать легкую, но при этом не менее прочную металлическую продукцию.

В настоящее время многие штампованные металлы имеют толщину не боле двух миллиметров, и с каждым годом они становятся все тоньше и тоньше. Поэтому мощные приводы бойка остаются в прошлом. Сейчас можно найти прессы, имеющие невысокие значения усилия штамповки. При этом активно развиваются технологические возможности таких прессов.

Основные достоинства металлической координатно-пробивных работ от компании "Металлист"

 
  • Специалисты компании www.metallistspb.ru проводят вырубку и пробивку металлических отверстий. Это позволяет создавать отверстия как сложной, так и более простой формы.
  • Используется уникальная в своем роде технология под названием Microjoint. С ее помощью все обработанные детали в момент работы остаются на листе, при использовании микроперемычек. Это позволяет значительно увеличить скорость резки, а также уменьшает окончательную стоимость за одну деталь, что также в особенности выгодно для современного рынка.
  • При этом данный вид технологии позволяет отгибать полки на станке. Это позволяет значительно увеличивать производственную часть работы. Также это выгодно и с экономической точки зрения.
  • В рабочем процессе используется специальный вид формовки и холодной штамповки. Это позволяет создавать детали самых различных форм и размеров. Также это позволяет значительно увеличить производительность всего объекта в целом и улучшает качество производимой продукции.
 

Компания "Металлист" отдает предпочтение при проведении координатно-пробивных видов работ только современному оборудованию с ЧПУ, которое позволяет автоматизировать рабочий процесс и обеспечить точность выполняемых операций.

 

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