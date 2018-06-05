Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?

Гарантировать долговечность и надежность готового строения могут только профессионалы.

Требования к деревянным домам в Санкт-Петербурге

Для питерских сквозняков и высокой влажности дом из бруса – выгодное решение при соблюдении следующих условий:

Прочный фундамент. В условиях болотистого грунта деревянный дом зачастую ставят на свайный фундамент. При его расчете учитывается количество этажей, примерный вес постройки, наличие подвала.

Герметизация. Прокладка между венцами льноджутового полотна защищает от образования щелей при усадке и, соответственно, от продуваний. Оно служит и базовой герметизацией. Естественный, фактурный экстерьер требует утепления стен изнутри и наоборот. Чисто деревянная постройка без дополнительной герметизации и теплоизоляции будет сохранять тепло в течение нескольких лет – до момента полной усадки.

Оптимальный вес постройки. Деревянные дома и коттеджи предпочтительны не выше двух этажей. Для домика 4х4 и строения 13х10 метров предусматривается разное количество и габариты фундаментных тумб – чем больше площадь, тем прочнее фундамент.

Теплопроводность. Материалы для здания и кровли подбираются с идентичными тепловыми характеристиками. Созданное внутри тепло не должно улетучиваться через кровлю – требования по паропроницаемости и гидроизоляции кровли деревянных домов аналогичны каменным.

Пожаробезопасность. Древесина обязательно проходит обработку огнеустойчивыми составами. Но это не отменяет соблюдение требований пожарной безопасности при финишной отделке, проводке электричества и газа.

Грамотно спроектированный и правильно построенный дом из профилированного бруса намного комфортнее любого каменного аналога. При одинаковой отделке в деревянном доме намного уютнее, светлее и свободнее.

Кому доверить возведение деревянного дома?

Строить в Петербурге из дерева берутся только квалифицированные специалисты, хорошо знающие особенности региона. Опыт работы с древесиной – еще не все. Хороший строитель обязательно ориентируется в следующих областях.

Особенности грунта и рельефа местности. На одном участке идеально подойдет небольшой дом на свайном фундаменте, на другом – особняк на массивном плитном основании.

Подведение коммуникаций. Планировка учитывает расположение линий электропередач, газо- и водопровода, возможность бурения скважины под воду и закладки септиков.

Внешняя и внутренняя отделка. Строительство под конкретный тип отделки более эффективно – впоследствии не придется ничего подгонять и переделывать.

Компания «Русская построечка» работает на рынке ЦФО и СЗФО России уже шестой год. Каждый проект – результат предварительного изучения особенностей региона, индивидуального подбора планировки и материалов. Результат – комфортный брусовый дом для зимнего или летнего проживания с гарантией в один год.