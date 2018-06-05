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Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?

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14 Июня 2018, 11:32

Возведение деревянного дома требует мастерства и знания секретов работы с натуральным материалом.

Гарантировать долговечность и надежность готового строения могут только профессионалы.

Требования к деревянным домам в Санкт-Петербурге

 

Для питерских сквозняков и высокой влажности дом из бруса – выгодное решение при соблюдении следующих условий:

  • Прочный фундамент. В условиях болотистого грунта деревянный дом зачастую ставят на свайный фундамент. При его расчете учитывается количество этажей, примерный вес постройки, наличие подвала.
  • Герметизация. Прокладка между венцами льноджутового полотна защищает от образования щелей при усадке и, соответственно, от продуваний. Оно служит и базовой герметизацией. Естественный, фактурный экстерьер требует утепления стен изнутри и наоборот. Чисто деревянная постройка без дополнительной герметизации и теплоизоляции будет сохранять тепло в течение нескольких лет – до момента полной усадки.
  • Оптимальный вес постройки. Деревянные дома и коттеджи предпочтительны не выше двух этажей. Для домика 4х4 и строения 13х10 метров предусматривается разное количество и габариты фундаментных тумб – чем больше площадь, тем прочнее фундамент.
  • Теплопроводность. Материалы для здания и кровли подбираются с идентичными тепловыми характеристиками. Созданное внутри тепло не должно улетучиваться через кровлю – требования по паропроницаемости и гидроизоляции кровли деревянных домов аналогичны каменным.
  • Пожаробезопасность. Древесина обязательно проходит обработку огнеустойчивыми составами. Но это не отменяет соблюдение требований пожарной безопасности при финишной отделке, проводке электричества и газа.
 

Грамотно спроектированный и правильно построенный дом из профилированного бруса намного комфортнее любого каменного аналога. При одинаковой отделке в деревянном доме намного уютнее, светлее и свободнее.

Кому доверить возведение деревянного дома?

 

Строить в Петербурге из дерева берутся только квалифицированные специалисты, хорошо знающие особенности региона. Опыт работы с древесиной – еще не все. Хороший строитель обязательно ориентируется в следующих областях.

  • Особенности грунта и рельефа местности. На одном участке идеально подойдет небольшой дом на свайном фундаменте, на другом – особняк на массивном плитном основании.
  • Подведение коммуникаций. Планировка учитывает расположение линий электропередач, газо- и водопровода, возможность бурения скважины под воду и закладки септиков. 
  • Внешняя и внутренняя отделка. Строительство под конкретный тип отделки более эффективно – впоследствии не придется ничего подгонять и переделывать.
 

Компания «Русская построечка» работает на рынке ЦФО и СЗФО России уже шестой год. Каждый проект – результат предварительного изучения особенностей региона, индивидуального подбора планировки и материалов. Результат – комфортный брусовый дом для зимнего или летнего проживания с гарантией в один год.

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