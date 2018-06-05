Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?

Гарантировать долговечность и надежность готового строения могут только профессионалы.
Требования к деревянным домам в Санкт-Петербурге
Для питерских сквозняков и высокой влажности дом из бруса – выгодное решение при соблюдении следующих условий:
- Прочный фундамент. В условиях болотистого грунта деревянный дом зачастую ставят на свайный фундамент. При его расчете учитывается количество этажей, примерный вес постройки, наличие подвала.
- Герметизация. Прокладка между венцами льноджутового полотна защищает от образования щелей при усадке и, соответственно, от продуваний. Оно служит и базовой герметизацией. Естественный, фактурный экстерьер требует утепления стен изнутри и наоборот. Чисто деревянная постройка без дополнительной герметизации и теплоизоляции будет сохранять тепло в течение нескольких лет – до момента полной усадки.
- Оптимальный вес постройки. Деревянные дома и коттеджи предпочтительны не выше двух этажей. Для домика 4х4 и строения 13х10 метров предусматривается разное количество и габариты фундаментных тумб – чем больше площадь, тем прочнее фундамент.
- Теплопроводность. Материалы для здания и кровли подбираются с идентичными тепловыми характеристиками. Созданное внутри тепло не должно улетучиваться через кровлю – требования по паропроницаемости и гидроизоляции кровли деревянных домов аналогичны каменным.
- Пожаробезопасность. Древесина обязательно проходит обработку огнеустойчивыми составами. Но это не отменяет соблюдение требований пожарной безопасности при финишной отделке, проводке электричества и газа.
Грамотно спроектированный и правильно построенный дом из профилированного бруса намного комфортнее любого каменного аналога. При одинаковой отделке в деревянном доме намного уютнее, светлее и свободнее.
Кому доверить возведение деревянного дома?
Строить в Петербурге из дерева берутся только квалифицированные специалисты, хорошо знающие особенности региона. Опыт работы с древесиной – еще не все. Хороший строитель обязательно ориентируется в следующих областях.
- Особенности грунта и рельефа местности. На одном участке идеально подойдет небольшой дом на свайном фундаменте, на другом – особняк на массивном плитном основании.
- Подведение коммуникаций. Планировка учитывает расположение линий электропередач, газо- и водопровода, возможность бурения скважины под воду и закладки септиков.
- Внешняя и внутренняя отделка. Строительство под конкретный тип отделки более эффективно – впоследствии не придется ничего подгонять и переделывать.
Компания «Русская построечка» работает на рынке ЦФО и СЗФО России уже шестой год. Каждый проект – результат предварительного изучения особенностей региона, индивидуального подбора планировки и материалов. Результат – комфортный брусовый дом для зимнего или летнего проживания с гарантией в один год.