Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!

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- названию и модели, указанным полностью или частично;
- выбранным характеристикам будущей покупки.
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На МагаЗилле найдется все – от холодильников до ручек, от компьютеров до одеколона. Все позиции разделены на 17 крупных категорий, в каждой из которых – около десятка подразделов.
Найти нужную вещь среди огромного числа предложений просто:
- Откройте нужный подраздел. Название или категорию товара можно ввести в поисковой строке и воспользоваться всплывающей подсказкой.
- Заполните поисковый фильтр. В нем могут быть десятки пунктов, но к каждому из них даны пояснения и советы по выбору.
- Сравните полученные результаты. Не нужно переключаться между несколькими открытыми страницами – отметьте несколько товаров, и МагаЗилла соберет их свойства в таблице на отдельной вкладке.
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