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Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!

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13 Июня 2018, 21:37

Устали часами выбирать товары в интернете, но хотите покупать их выгодно? Прайс-агрегатор МагаЗилла поможет найти вещь, о которой вы мечтали

МагаЗилла предоставляет широкий выбор цен и товаров, доступных для онлайн-покупки. Ценовой агрегатор создан для того, чтобы помогать вам экономить. Один из главных бонусов сайта – быстрый поиск и подбор любого товара, доступного для покупки онлайн. MagaZilla умеет искать по:

  • названию и модели, указанным полностью или частично;
  • выбранным характеристикам будущей покупки.
 

Прайс-агрегатор содержит сведения о тысячах товаров, собирая для каждого наиболее полные сведения:

  • фото высокого качества и промовидео;
  • подробные описания и параметры;
  • обсуждения и отзывы пользователей;
  • списки совместимых комплектующих, расходных материалов и аксессуаров;
  • ссылки на инструкции, обзоры.
 

На МагаЗилле найдется все – от холодильников до ручек, от компьютеров до одеколона. Все позиции разделены на 17 крупных категорий, в каждой из которых – около десятка подразделов.

Найти нужную вещь среди огромного числа предложений просто:

  • Откройте нужный подраздел. Название или категорию товара можно ввести в поисковой строке и воспользоваться всплывающей подсказкой.
  • Заполните поисковый фильтр. В нем могут быть десятки пунктов, но к каждому из них даны пояснения и советы по выбору. 
  • Сравните полученные результаты. Не нужно переключаться между несколькими открытыми страницами – отметьте несколько товаров, и МагаЗилла соберет их свойства в таблице на отдельной вкладке.
 

Что еще есть на MagaZilla.ru:

  • Огромная база магазинов. Сотни онлайн-продавцов предлагают свои товары через ценовой агрегатор. Вы можете удобно сравнить их предложения, не тратя время на посещение лишних сайтов. 
  • Удобное описание модификаций. Некоторые товары могут выглядеть одинаково и называться похоже, но под одним и тем же корпусом вас ждет разная «начинка». МагаЗилла покажет, чем отличаются разные версии похожих товаров.
  • История поиска. Вы всегда сможете вернуться к просмотру ранее открытых товаров или создать собственный список будущих покупок.
 

Ценовой агрегатор следит за тем, чтобы у вас всегда был актуальный выбор. В базу сайта постоянно добавляются новые товары, в том числе – доступные для предзаказа.

Скажите ДА выгодным покупкам

С МагаЗиллой вы быстро выберите любую вещь – от новейшего процессора до садового шланга. А со списком магазинов, прилагаемым к каждому товару, сможете сделать самую выгодную покупку. Иногда разница в цене на один и тот же товар может отличаться в несколько раз!

MagaZilla ничего не продает – ценовой агрегатор выполняет мгновенный поиск товаров и магазинов, позволяя сократить онлайн-шопинг с часов и дней до минут. Никакой навязчивой рекламы, только достоверные и максимально полные данные, а также – множество полезных инструментов.

Агрегатор цен – эффективный инструмент экономии времени и денег, и для вас МагаЗилла работает круглосуточно и совершенно бесплатно.

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