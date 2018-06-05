Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!

Устали часами выбирать товары в интернете, но хотите покупать их выгодно? Прайс-агрегатор МагаЗилла поможет найти вещь, о которой вы мечтали

МагаЗилла предоставляет широкий выбор цен и товаров, доступных для онлайн-покупки. Ценовой агрегатор создан для того, чтобы помогать вам экономить. Один из главных бонусов сайта – быстрый поиск и подбор любого товара, доступного для покупки онлайн. MagaZilla умеет искать по:

названию и модели, указанным полностью или частично;

выбранным характеристикам будущей покупки.

Прайс-агрегатор содержит сведения о тысячах товаров, собирая для каждого наиболее полные сведения:

фото высокого качества и промовидео;

подробные описания и параметры;

обсуждения и отзывы пользователей;

списки совместимых комплектующих, расходных материалов и аксессуаров;

ссылки на инструкции, обзоры.

На МагаЗилле найдется все – от холодильников до ручек, от компьютеров до одеколона. Все позиции разделены на 17 крупных категорий, в каждой из которых – около десятка подразделов.

Найти нужную вещь среди огромного числа предложений просто:

Откройте нужный подраздел. Название или категорию товара можно ввести в поисковой строке и воспользоваться всплывающей подсказкой.

Заполните поисковый фильтр. В нем могут быть десятки пунктов, но к каждому из них даны пояснения и советы по выбору.

Сравните полученные результаты. Не нужно переключаться между несколькими открытыми страницами – отметьте несколько товаров, и МагаЗилла соберет их свойства в таблице на отдельной вкладке.

Что еще есть на MagaZilla.ru:

Огромная база магазинов. Сотни онлайн-продавцов предлагают свои товары через ценовой агрегатор. Вы можете удобно сравнить их предложения, не тратя время на посещение лишних сайтов.

Удобное описание модификаций. Некоторые товары могут выглядеть одинаково и называться похоже, но под одним и тем же корпусом вас ждет разная «начинка». МагаЗилла покажет, чем отличаются разные версии похожих товаров.

История поиска. Вы всегда сможете вернуться к просмотру ранее открытых товаров или создать собственный список будущих покупок.

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С МагаЗиллой вы быстро выберите любую вещь – от новейшего процессора до садового шланга. А со списком магазинов, прилагаемым к каждому товару, сможете сделать самую выгодную покупку. Иногда разница в цене на один и тот же товар может отличаться в несколько раз!

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