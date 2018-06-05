Tkeycoin: новое будущее для бизнеса

Всего год понадобился платформе Tkeycoin, чтобы создать новую экономическую модель, способную перевернуть привычные представления о товарно-денежных отношениях.

Российская разработка Tkeycoin DAO заинтересовала частных инвесторов из Арабских Эмиратов и венчурные фонды Кореи. Блокчейн-механизмы технологии способны вывести экономику на иной качественный уровень, что благоприятно повлияет на возможности гражданского общества. Об этом в недавно обнародованном обзоре рассказало издательство HI-News.

Аудиторская фирма Deloitte подтверждает перспективы блокчейн технологии, отмечая, что платформа позволит бизнесу сделать шаг в будущее. Несмотря на то, что анализ, прежде всего, делает акцент на бизнес, нет сомнений: внедрение технологии со смарт-контрактами положительно отразится и на покупателях.

Tkeycoin способен снизить затраты бизнеса на 87%, за счет чего выиграют бизнесмены, рынок и потребители. Платформа обещает будущим инвесторам активы высокого качества на льготных условиях. В IV квартале текущего года планируется выход Tkeycoin на международные биржи, что в значительной степени увеличит капиталы платформы и ее участников.