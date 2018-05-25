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Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта

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09 Июня 2018, 10:06

Один из наиболее сложных этапов строительных работ – вынос с объекта образующегося мусора.

Не секрет, что в таких городах, как Петербург, присутствие этой проблемы ощущается наиболее остро, особенно если речь идет о квартирах, размещенных в домах старой застройки. Неудобства терпят все. Заказчик работ, вынужденный привлекать дополнительную физическую силу и тратиться на специальную упаковку, а также его соседи, дышащие пылью и очищающие от нее общее пространство подъезда. Не рады даже мелкие домашние животные, живущие во всех этих условиях.

Между тем выход из ситуации очевиден. Вместо того, чтобы собирать весь мусор в мешки и выносить их вручную, логичнее использовать пластиковый мусоропровод строительный, закрепляющийся снаружи на фасаде здания. Теперь весь мусор будет напрямую попадать в специальный контейнер, вывоз которого могут осуществлять как коммунальные службы города, так и специально нанятая организация.

Не многие знают, но производством таких конструкций уже давно занимается российская компания "ПЛАСТО". На ее официальном сайте http://www.plasto.ru/ можно найти специальный калькулятор, позволяющий рассчитать предполагаемую стоимость компонентов такого мусоропровода непосредственно под конкретный объект.

Все детали собственного производства, что как нельзя лучше сказывается на их стоимости. Также, сотрудничая с производителем, вы всегда можете рассчитывать на оптимальное качество готового изделия. Убедиться в правдивости этих слов несложно, ведь многие строительные компании охотно применяют новинку в своих работах.

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