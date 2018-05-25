Проект переустройства квартиры: что важно знать?

Огромное количество представителей современного поколения, которые имеют собственную квартиру, в настоящее время желают улучшить свои жилищные условия посредством перепланировки своих апартаментов.

Далеко не каждый из них знает о том, что существуют некоторые нюансы, которые стоит предусмотреть, прежде чем осуществить задуманное. Так, с целью внести коррективы в план жилой квартиры требуется подготовить проект перепланировки.

Что собой представляет проект перепланирования квартиры

Специальный проект квартирной перепланировки являет собой документ, оформить который имеет право исключительно специалист предприятия, либо компании, которая имеет соответствующий допуск СРО. Названый документ заключает в себя информацию, отображающую всевозможные коррективы, касающиеся предыдущей квартирной планировки, в том числе конструкционные детали и инженерные коммуникации.

Вдобавок проект перепланирования жилых апартаментов снимает совершенно всю ответственность, в том числе юридическую, с собственника квартиры, поскольку после проектирования ответственность возлагается на плечи проектной компании, в частности на таких ее сотрудников, как инженер, а также архитектор.

Собственник жилья волен сам выбрать ту организацию, которая будет выполнять ему проект перепланировки. Просматривание образцов перепланировки квартиры помогает увидеть, каким образом существует возможность преобразить, расширить имеющееся жилое пространство после окончания перепланировки. Более подробно о том, что собой представляет проект квартирной перепланировки, можно узнать по ссылке http://resog.ru/proekt-pereplanirovki-i-pereustrojstva-kvartiry.

Что заключает в себя спецпроект квартирной перепланировки?

В первую очередь, проект заключает в себя пояснительную записку, в которой отражены технические, конструктивные решения и вдобавок внутренняя инженерная оснащенность. Помимо этого, в проект перепланирования квартиры включено следующее:

противопожарные мероприятия; архитектурно-планировочное заключение; планирование расстановки сантехнического оборудования, в том числе трубная разводка; планировка квартиры с переоборудованием различных внутренних коммуникаций; план устроенной гидроизоляционной системы; план усиления проема.

Все вышеперечисленное является главными составляющими проекта перепланирования жилой собственности, однако случается, что, кроме вышеупомянутого, проект заключает также чертежи узлов и элементов конструкционных решений, просчеты и прочее.