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Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

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05 Июня 2018, 15:57

Этим летом «Билайн» приготовил настоящий подарок для всех любителей ходить пешком. Абоненты оператора могут менять шаги на дополнительный интернет-трафик. Проходя в день не меньше десяти тыс. шагов, можно получать в месяц до 3 ГБ интернета.

Проверили, как это работает, заново открывая для себя центр Петербурга.

Посмотреть на город с высоты

 

Семь минут ходьбы от Сенной площади, и мы в Мучном переулке. Свое название он получил по мучным лавкам, которые когда-то шли рядами по четной стороне. Наша цель – один из доходных домов напротив, с крыши которого открывается панорамный вид на центр города. Просто с улицы сюда не попадешь, нужно записаться на специальную экскурсию, но оно того стоит.

Зайти в старую парадную

 

Через Апраксин переулок, мимо БДТ, по мосту через Фонтанку и мы на улице Ломоносова. Парадный подъезд дома купца Григория Елисеева больше похож на музей. Здесь сохранились высокие старинные двери и уникальная кованая шахта лифта, который в свое время работал на паровых двигателях. Раз в день в любую погоду парадная залита ярким светом, благодаря желтым стеклам в окнах.

Заглянуть во двор-колодец

 

Сколько раз проходили мимо знаменитого дома с башней у Пяти углов, но сейчас зайдем во двор. Если поднять голову и присмотреться, в очертаниях здания можно увидеть голову большого кота. Все из-за выступающих во двор черной и парадной лестниц. Такое фото точно должно быть в Instagram у каждого!

Открыть новое кафе

 

Для дальнейшего пути выбираем веселую улицу Рубинштейна, выходим на Невский и сворачиваем на Лиговский. Сразу за углом открылся новый магазин «Билайн» с кофейней внутри. Самое время отдохнуть, выпить кофе с круассаном или холодного лимонада (кафе радует одной ценой на все) и проверить количество шагов в приложении «Мой Билайн».

Превратить шаги в интернет

 

Приложение агрегирует данные из приложения «Здоровье» на iPhone или Google Fit для Android, и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика. Для того чтобы получить 100 МБ к своему пакету мобильного интернета, достаточно пройти в течение дня 10 тыс. шагов. В среднем это занимает полтора часа, а маршрут каждый выбирает сам.

Подробные условия акции «Гиги за шаги» на сайте www.beeline.ru/gb-za-shagi.

 
Фото к тексту: Герман Прокофьев

 

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