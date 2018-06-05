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Винтовые сваи


© Фото: domsvai.ru

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Среди всех вариантов обустройства оснований сегодня наибольшей популярностью пользуются винтовые сваи цена таких конструкций очень привлекательна для собственников, а их установкой можно заниматься самостоятельно, снизив расходы на услуги профессионалов.

Что влияет на стоимость свай?

 

Металлические опоры считаются очень доступными, однако их стоимость не одинакова и зависит от целого ряда факторов:

  1. Используемый тип защиты. Металлические изделия нуждаются в специальной защите от внешних негативных воздействий, способных приводить к возникновению ржавчины. Наиболее эффективным антикоррозийным средством является оцинковка, но она существенно увеличивает стоимость готовых конструкций. Окрашивание доступнее, однако защитный эффект от краски держится меньше.
  2. Диаметр и длина. На рынке опоры представлены в широком ассортименте, подбирать подходящие для стройки необходимо на основе выполненных инженерных изысканий, с учетом параметров местности. Чем длиннее и толще требуются конструкции, тем дороже они обойдутся собственнику.
  3. Особенности лопасти. Для завинчивания трубы в землю на одном ее конце размещается острый наконечник с винтовой лопастью. Наконечник может быть изготовлен по методу литья или сваркой. Сварные стоят дешевле, однако при их завинчивании в каменистый грунт могут возникнуть деформации.
 

Почему стоит выбрать основание на опорах?

 

Опорные конструкции сегодня очень востребованы, они отличаются хорошими характеристиками и имеют множество преимуществ по сравнению с другими типами фундамента. Их выбирают по многим причинам, во-первых, привлекает экономичность. Сваи обходятся существенно дешевле необходимых расходных материалов для возведения бетонных оснований. Собственник может выполнить практически все работы самостоятельно, без помощи профессионалов, услуги которых могут сильно увеличить цену стройки.

Во-вторых, опорные столбы очень универсальны. С их помощью можно возводить стойкие и прочные основания практически в любых условиях. Они подходят для возведения зданий в заболоченной местности, на проблемных грунтах, на участках с сильными перепадами по высоте, даже на воде. Для любого объекта можно подобрать подходящие опоры. Чтобы гарантировать их долговечность и стойкость, рекомендуется предварительно тщательно исследовать местность и выполнить пробное бурение.

В-третьих, сваи очень легко установить. С монтажом можно справиться самостоятельно. Для установки потребуется всего три человека. Двое из них будут закручивать опорные элементы, а один – контролировать вертикальность размещения труб в земле. Очень важно не допустить даже незначительных отклонений, из-за любых ошибок может снизиться несущая способность всех труб.

При всем этом фундамент на винтовых сваях можно возводить в любое время года. Осадки, жара или сильный мороз не являются препятствием для выполнения работ. Потому в некоторых случаях сваи – единственная возможность возвести основание быстро и качественно.

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