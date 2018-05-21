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Оффшоры Сейшелы

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04 Июня 2018, 15:23

Современный бизнес крайне чувствителен к разного рода внешним воздействиям.

Сегодня большинство частных компаний стремятся к выходу на международный рынок. Действительно, бизнес ищет иностранных партнеров и старается максимально развивать свою внешнюю деятельность. Между тем далеко не в каждой стране внутреннее законодательство достаточно лояльно относится к частным компаниям. Более того, во многих государствах действуют достаточно жесткие налоговые стандарты, что значительно ограничивает возможности бизнеса. В этом случае выходом из положения может стать регистрация бизнеса в так называемых оффшорных зонах, в которых создан благоприятный климат для работы частных компаний. В настоящее время в мире работает большое количество оффшоров, где можно без лишних проблем и сложностей зарегистрировать свою компанию.

Достаточно благоприятные условия для работы частных компаний созданы на Сейшелах. Эта оффшорная зона пользуется высокой популярностью у иностранного бизнеса. Сейшелы – это небольшое государство, которое получает доход главным образом от туризма и частных инвесторов. На государственном уровне здесь создан хороший деловой микроклимат, что и привлекает иностранные компании. К достоинствам регистрации бизнеса на Сейшелах можно отнести достаточно низку налоговую ставку. Ко всему прочему здесь стараются обеспечить максимальную конфиденциальность. Конечно, регистрация на Сейшелах имеет свою специфику. Существуют определенные формальности, которые следует в обязательном порядке соблюдать. Если вас интересуют регистрация компании на Сейшелах, то компания Hill Consulting готова оказать вам в этом деле всестороннюю поддержку.

Еще одним достаточно привлекательным оффшором являются Британские Виргинские Острова. Стоит отметить, что БВО расположены в Карибском бассейне. Здесь можно без лишних проблем зарегистрировать несколько типов компаний. Данная территория пользуется популярностью у бизнеса уже достаточно давно. К достоинствам оффшора можно отнести стабильную политическую и экономическую ситуацию, благоприятный деловой климат. Любая компания bvi вызывает интерес у иностранных инвесторов. Компания Hill Consulting поможет вам открыть фирму на БВО в точном соответствии с международным законодательством. Компания сопровождает своих клиентов на каждом этапе регистрации фирмы. Здесь вы можете рассчитывать на профессиональное отношение к делу.

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