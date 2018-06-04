Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни

Как увеличить продолжительность жизни: секреты медицины в Израиле

Догнать, перегнать, пережить. Владимир Путин поставил перед россиянами задачу: жить не менее 78 лет. Приказ об увеличении продолжительности жизни президент подписал в начале мая. Сейчас средняя продолжительность жизни в стране – 72,5 года.

Увеличивать продолжительность жизни в России планируется при помощи целого ряда мероприятий.

Популяризация спорта. Число россиян, которые занимаются спортом, должно увеличиться до 55%. Повышение уровня жизни и улучшение жилищных условий. Ликвидация свалок, раздельный сбор отходов.

Список можно расширить, воспользовавшись опытом других стран, в частности, Израиля. Здесь продолжительность жизни составляет 82 года. Разница в десять лет во многом обусловлена более эффективной системой здравоохранения.

От чего зависит продолжительность жизни?

По информации ВОЗ, на среднюю продолжительность жизни наиболее существенно влияют три группы заболеваний:

- сердечно-сосудистые, в частности, атеросклероз;

- онкологические болезни;

- сахарный диабет.

Соответственно, чтобы продолжительность жизни увеличилась, необходимо уделить внимание профилактике и ранней диагностике заболеваний. Например, в Израиле большое распространение получило генетическое тестирование. Если у женщины диагностируют рак груди, ее дочерям и сестрам врачи рекомендуют пройти тест. Он покажет вероятность развития болезни у них.

Точность диагностики в израильских клиниках

Главное преимущество лечения рака в Израиле – это наличие современного оборудования для диагностики. Согласно данным клиник, каждый четвертый пациент из русскоговорящих стран приезжает с неверным диагнозом. Отсюда неправильный подбор препаратов и методик, упущенное время. Успешность лечения онкологических заболеваний на ранней стадии намного выше, чем при запущенной болезни.

Перед тем, как пациент начинает лечение, он обязательно проходит полное обследование организма. Точность диагностики составляет 99%.

Фото: ru.bookimed.com

Онкология в Израиле

По данным ВОЗ, самая высокая успешность лечения рака – у израильских медицинских центров. Лечение онкологии – одно из профильных направлений в медицине страны. Медицинские центры ориентированы на то, чтобы помочь пациенту на любой стадии заболевания. Успешность лечения в онкологических клиниках Израиля – 90%, в странах СНГ этот показатель – 45%.

При постановке диагноза доктора применяют:

- МРТ;

- КТ;

- ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионную компьютерную томографию). Исследование позволяет выявить метастазы размером до одного см.

Все диагностические процедуры выполняются при помощи высокоточного оборудования.

При лечении онкологических заболеваний врачи проводят органосохраняющие операции. При раке молочной железы на начальной стадии хирург удаляет только пораженную область. Женщинам с раком шейки матки удаляют только опухоль, поэтому сохраняется возможность забеременеть и родить ребенка.

Подбор препаратов для химиотерапии происходит после генетического тестирования. Во время исследования доктора проверяют, чувствительны ли опухолевые клетки к лечению.

Больше информации о лучших клиниках по лечению онкологии в Израиле – здесь.

Фото: ru.bookimed.com

Лечение заболеваний сердца и сосудов

В Израиле на высоком уровне развиты кардиология и кардиохирургия. Диагностировать инфаркт врачи клиник могут по анализу крови пациента.

В стране проводят все виды операций на сердце. Клиники оборудованы гибридными операционными, в которых могут работать две команды хирургов одновременно. Это позволяет выполнить все необходимые процедуры за раз. Пациенту, которому требуются замена клапанов и другие сложные вмешательства, не нужна повторная операция.

Большинство заболеваний сосудов в Израиле лечат при помощи катетеризации. Методика позволяет устранить проблему без разрезов.

Лечение сахарного диабета

В Израиле большое количество людей пожилого возраста, поэтому сахарный диабет – распространенное заболевание.

Для лечения болезни врачи назначают пациентам не только медикаменты и диету.

При диабете второго типа улучшение может наступить после применения методов метаболической хирургии. Например, доктор во время операции меняет местами начальный и конечный отделы тонкой кишки. После операций 90% пациентов избавляются от заболевания.

Фото: ru.bookimed.com

Медицинский туризм

Большинство медицинских центров самостоятельно разрабатывают новые методы диагностики и лечения. После того, как методика или препарат доказывают свою эффективность, их внедряют в клиническую практику.

Медицина Израиля – пример того, как рационально использовать средства для развития здравоохранения. Отрасль развивается не только за счет страховых взносов, но и благодаря потоку пациентов из-за рубежа. Ежегодно на лечение в страну с населением восемь млн приезжает до 45 тыс. медицинских туристов.

Россия еще только открывает свой потенциал в этой отрасли. Например, есть инициатива ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих в страну на лечение.