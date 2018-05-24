Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

Разработчики перспективного отечественного блокчейн-проекта Tkeycoin продолжают фиксировать рост его популярности в других странах. Если на прошлой неделе говорилось о сделке с Азией, то сейчас наблюдается рост интереса к нему со стороны Арабских инвесторов.

Представители местного криптовалютного рынка не сомневаются в способности Tkeycoin гарантировать прибыльные инвестиции на долгосрочную перспективу.

По данным «Вестей», видный крипто-блогер Oussama B. в своем еженедельном обзоре позитивно оценил перспективы Tkeycoin, что способствовало росту интереса к этой криптовалюте со стороны Среднего Востока. В настоящее время видеоролик набрал уже более 170 тыс. просмотров из арабских стран.

В настоящее время Средний Восток демонстрирует колоссальный рост финансовых и IT инноваций. Особое внимание местные инвесторы уделяют блокчейн-проектам и криптовалютам из Российской Федерации.