Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

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Многие студенты планируют на летний период найти работу, чтобы накопить определенную сумму на желанную покупку, завести новые знакомства. Многие рассматривают трудоустройство как отличный способ расширить кругозор, закрепить теоретические знания и приобрести полезные практические навыки. Какие же варианты можно найти в Санкт-Петербурге?
Представлено много направлений. Выбор напрямую зависит от поставленных целей. Если нужно не только заработать деньги, но и получить умения в наиболее интересной области, то лучший вариант – стажировка на предприятии. Можно трудоустроиться на месяц или более. Размер вознаграждения также определяет предприятие. Этот вариант стоит рассмотреть и тем, кто в будущем планирует трудоустроиться по выбранной специальности.
Наиболее востребованные вакансии для студентов
Среди самых популярных вакансий стоит выделить следующие:
- оператор call-центра. Не требуется специальная квалификация. Это непыльная работа, которая станет источником хорошего дохода. Увеличить его можно, если вы хорошо набираете текст;
- курьер. В обязанности входит доставка разнообразных товаров или документов. Список требований минимальный, но нужно хорошо знать город;
- официант. Это один из наиболее распространенных вариантов. От соискателя требуется привлекательность и общительность, хорошая память и ответственность;
- расклейщик объявлений. Самый легкий и простой способ, который не требует от соискателя опыта и углубленных знаний в конкретной области;
- торговая сфера. Этот вариант идеально подходит тем, кто любит общаться и обладает коммуникативными навыками. Некоторые компании помимо основной зарплаты выдают премии и бонусы хорошим сотрудникам;
- подработка в интернете. Среди преимуществ – гибкий график и мобильность. Человек не привязан к одному месту.
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Тем же студентам, которые могут поделиться собственными знаниями, отлично подойдет вариант по написанию студенческих работ, отчетов, курсовых проектов. Очень востребованы в сети такие специальности, как наборщик и переводчик текстов. При выборе варианта стоит учитывать количество свободного времени, которое вы готовы потратить на работу во время летних каникул, собственные возможности, интересы, знания, таланты и способности. Разнообразие предложений позволяет удовлетворить запросы соискателей с самыми разными вкусами и возможностями.