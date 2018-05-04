  • 21 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 19:19 61.6160  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 19:19 72.5160  
Нефть($) 21.05.2018 78.87 0.49
Нефть(p) 21.05.2018 4946.32 -7.39

Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

Темы дня

21 Мая 2018, 17:45

Многие студенты планируют на летний период найти работу, чтобы накопить определенную сумму на желанную покупку, завести новые знакомства. Многие рассматривают трудоустройство как отличный способ расширить кругозор, закрепить теоретические знания и приобрести полезные практические навыки. Какие же варианты можно найти в Санкт-Петербурге?

Представлено много направлений. Выбор напрямую зависит от поставленных целей. Если нужно не только заработать деньги, но и получить умения в наиболее интересной области, то лучший вариант – стажировка на предприятии. Можно трудоустроиться на месяц или более. Размер вознаграждения также определяет предприятие. Этот вариант стоит рассмотреть и тем, кто в будущем планирует трудоустроиться по выбранной специальности.

Наиболее востребованные вакансии для студентов

 

Среди самых популярных вакансий стоит выделить следующие:

  • оператор call-центра. Не требуется специальная квалификация. Это непыльная работа, которая станет источником хорошего дохода. Увеличить его можно, если вы хорошо набираете текст;
  • курьер. В обязанности входит доставка разнообразных товаров или документов. Список требований минимальный, но нужно хорошо знать город;
  • официант. Это один из наиболее распространенных вариантов. От соискателя требуется привлекательность и общительность, хорошая память и ответственность;
  • расклейщик объявлений. Самый легкий и простой способ, который не требует от соискателя опыта и углубленных знаний в конкретной области;
  • торговая сфера. Этот вариант идеально подходит тем, кто любит общаться и обладает коммуникативными навыками. Некоторые компании помимо основной зарплаты выдают премии и бонусы хорошим сотрудникам;
  • подработка в интернете. Среди преимуществ – гибкий график и мобильность. Человек не привязан к одному месту.

Если одни ищут работу, то другим приходится решать проблемы с хвостами по сессии. В этом случае поможет сервис для студентов Автор24. Он разработан в помощь тем, кто хочет повысить свой уровень подготовки по различным направлениям:

  • технические;
  • экономические;
  • естественные;
  • гуманитарные.

Найти быстро необходимый учебный материал поможет Справочник24. Это позволит быстро закрыть задолженности, и использовать оставшееся время либо для работы, либо для отдыха.

Тем же студентам, которые могут поделиться собственными знаниями, отлично подойдет вариант по написанию студенческих работ, отчетов, курсовых проектов. Очень востребованы в сети такие специальности, как наборщик и переводчик текстов. При выборе варианта стоит учитывать количество свободного времени, которое вы готовы потратить на работу во время летних каникул, собственные возможности, интересы, знания, таланты и способности. Разнообразие предложений позволяет удовлетворить запросы соискателей с самыми разными вкусами и возможностями.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram