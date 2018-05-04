Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

Многие студенты планируют на летний период найти работу, чтобы накопить определенную сумму на желанную покупку, завести новые знакомства. Многие рассматривают трудоустройство как отличный способ расширить кругозор, закрепить теоретические знания и приобрести полезные практические навыки. Какие же варианты можно найти в Санкт-Петербурге?

Представлено много направлений. Выбор напрямую зависит от поставленных целей. Если нужно не только заработать деньги, но и получить умения в наиболее интересной области, то лучший вариант – стажировка на предприятии. Можно трудоустроиться на месяц или более. Размер вознаграждения также определяет предприятие. Этот вариант стоит рассмотреть и тем, кто в будущем планирует трудоустроиться по выбранной специальности.