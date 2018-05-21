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Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов


© Фото: tkeycoin.com

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Стратегический Альянс венчурных фондов Кореи может стать эксклюзивным представителем Tkeycoin DAO на финансовом рынке Азии.

На финансовом рынке Азии представлять Tkeycoin DAO изъявил намерения стратегический Альянс венчурных фондов Кореи. Об этом он сообщил 28 апреля создателям этого перспективного российского проекта. Куратором сделки выступает директор венчурных инвестиций, HB Investment, Inc. – Юнг-Кеун Чой. У этого основанного в 1999 году Фонда есть богатый опыт работы с такими гигантами, как Samsung Corporation и Daewoo Electronics.

Фонды заинтересованы в инвестировании в технологию Tkeycoin и внедрении бизнеса на корейский рынок в качестве эксклюзивного представителя мобильных платежей.

Сделка объединит дополняющие друг друга активы двух компаний в сфере блокчейн-технологий, а также обеспечит Tkeycoin DAO лидирующие позиции в сегменте финансовых и банковских решений, об этом сообщил информационный источник «Коммерсант».

По мнению экспертов, благодаря такому положительному бэкграунду, можно ждать стабильного роста монеты на бирже. Мнения, как водится, разные. Если скептики уверены в росте до 3-5 долларов, то все больше аналитиков предрекает монете рост до 14 долларов сразу после размещения на бирже.

Следует добавить, что Tkeycoin DAO относится к числу самых перспективных российских проектов. Он занимается разработкой своего блокчейн протокола, который поспособствует сокращению крупными холдингами расходов в сфере мобильных и международных платежей до 30%.

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