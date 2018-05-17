Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

Более 100 лет работы в Европе и Азии, более 800 сотрудников по всему миру, четверть века на российском рынке – крупнейшая логистическая компания «Алерс» сегодня не просто занимается перевозками, но задает логистические тренды.

«Алерс» начала свою историю как судовладельческая компания, занимающаяся морскими перевозками. Сегодня это крупная логистическая компания, работающая на международных рынках и перевозящая все – от кофе и бытовых приборов до оборудования и крупногабаритных грузов. Штаб-квартира компании «Алерс» находится в городе Антверпен. Оборот составляет 150 млн евро в год. Владелец «Алерс» Кристиан Лейзен рассказывает, что компанию основал еще его прапрадедушка, и она до сих пор – несмотря на масштабы – остается семейной, что позволяет иметь долгосрочный взгляд на ее развитие.

«Алерс» занимается тремя видами перевозок: внутренними (40%), по странам СНГ (40%) и международными (20%). Еще пять лет назад международные перевозки составляли лишь 2% от общего объема. Теперь в компании планируют увеличить рост внутренних перевозок.

Хотя «Алерс» начинала именно с морских перевозок, сейчас около 90% логистики происходят уже по суше на автотранспорте. В компании отмечают, что грузовик из Европы в Россию обходится им дешевле, чем наоборот. Несмотря на это, российский рынок для «Алерс» играет огромную роль среди других. Компании, которые производят товар в России и экспортируют его в другие страны, активно обращаются к «Алерс».

«У нас очень долгая история, свидетельство о регистрации нашей компании было подписано тогда еще неизвестным членом правительства господином Путиным, и нам очень приятен этот факт в своей истории», – заметил генеральный директор компании.

Инвестиции в развитие бизнеса в России составили 25 млн евро. Они окупились уже через три года. Сегодня в России компания представлена пятью филиалами: в Петербурге, Москве, Челябинске, Новороссийске и в Новосибирске. Там работают более 250 сотрудников. За последние три года «Алерс» втрое увеличила объемы перевозок в РФ.

Первый офис в Петербурге президент Кристиан Лейзен открыл в 1993 году. Сегодня «Алерс» базируется на производственной площадке в Горелово. Площадь складских комплексов в Северной столице насчитывает уже 45 тыс. кв. метров. А в планах руководства – строительство нового склада, для химической продукции. Планируется, что он будет занимать 20 тыс. кв. метров.

Генеральный директор «Алерс» Стефан Ван Доорслаер руководит компанией уже десять лет, но первый раз он приехал в Россию в 1989 во времена перестройки, когда продуктовые полки в магазинах были полупустые. Поэтому уже в 2006 году он захватил с собой целый чемодан с едой, но в стране все изменилось: запасы питания не понадобились.

В компании увидели, что Россия вновь открыта для мировой экономики, но в 2008-2009 годы уже в самой бельгийской организации возникли большие трудности. Благодаря поддержке бельгийского правительства, их удалось преодолеть.

«Мы очень маленькая страна с очень открытой экономикой. Мы считаем инвестиции в торговлю очень выигрышными и процветаем тогда, когда наши торговые партнеры тоже процветают. Наше благополучие сильно взаимосвязано, поэтому стремимся создавать благоприятные условия для развития таких компаний, как "Алерс"», – отметил генеральный консул королевства Бельгии Ханс Тимбремонт.

Руководство компании «Алерс» на пресс-конференции в Петербурге. Фото: Максим Калита

Сегодняшнее руководство компании видит особый потенциал в развитии бизнеса в России. «Нам нравится русская культура и россияне. Они умеют преодолевать трудности и очень преданы своему делу, это очень квалифицированные сотрудники», – отметил владелец компании Кристиан Лейзен.

При этом в компании отмечают, что в России трудно осуществлять долгосрочный подход, поэтому для ведения бизнеса в российских реалиях нужно быть гибкими. Среди препон и невозможность обойтись без бумажных документов, и длительные бюрократические процедуры. Из-за этого сильно затянулся процесс получения разрешительных документов для открытия нового офиса в Ленинградской области. Он должен стать инновационным и специализированным центром для всех нововведений компании.

«Алерс» инвестировала в IT технологии и разработали свой уникальный складской сервис. Например, система мониторинга и охраны грузов. Она позволяет заменить дорогостоящую охрану.

В «Алерс» постоянно стремятся модернизировать и оптимизировать производство, продумывают, как максимально перевести современные электронные технологии на службу своего бизнеса. Например, для эффективной работы на складах сотрудники компании используют смарт-очки или гугл-очки. Также планируется оснастить датчиками грузы, чтобы определить не только, где они находятся, но и при какой температуре транспортируются. В компании убеждены, что это поможет бороться с кражами и отслеживать повреждения при транспортировке.

Но главные нововведения в компании касаются логистики и ведения бизнеса: «Алерс» предложила клиентам работать без посредников, без дистрибьютера или юридического лица.

«Когда создается юрлицо, то приходится вести расходы на содержание сотрудников штата. Если работают дистрибьютеры, то иностранная компания не может влиять на цены и распределение товаров по территории России, поэтому мы сами закупаем продукцию у компаний, а затем импортируем ее в Россию. При этом у компании есть коммерческие представители, которые обащаются напрямую с клиентами и решают, по какой цене они реализуют продукцию на территории России, – объяснил генеральный директор «Алерс» Стефан Ван Доорслаер. – После чего наша компания заключает договор с конечным клиентом и продает ему продукцию. При этом мы оставляем за иностранной компанией право контролировать финансовую составляющую и обговаривать все условия с конечным клиентом. Похоже, что эта возможность очень востребована, потому что все больше и больше компаний обращается к нам за этими услугами».