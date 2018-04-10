  • 9 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 63.2124  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 75.0114  
Нефть($) 08.05.2018 76.05 +0.64
Нефть(p) 08.05.2018 4769.46 +3.46

Доставка цветов по Санкт-Петербургу

Темы дня

08 Мая 2018, 22:45

Цветы могут выступать в качестве дополнения к подарку, а могут быть самостоятельным презентом в виде шикарной корзины, говорящей об уважении, признательности, а иногда и страстной любви к адресату.

Сегодня такие композиции принято дарить не только представительницам прекрасного пола – все чаще цветы заказываются для мужчин.

Планируя приобрести цветы близкому человеку – маме, сестре, жене, и не зная, каким именно отдать свое предпочтение, лучше всего выбрать розы. Как показывает практика, они никого не оставляют равнодушным. По достоинству такой подход оценит начальница или коллега. К слову сказать, все чаще сегодня, рассматривая доставку в Санкт-Петербург, целевая аудитория предпочитает розы. Причиной популярности является то, что они считаются универсальными, уместными и для молоденьких девушек, и для дам более зрелого возраста. Именно поэтому они постоянно сопровождают праздники – начиная от дней рождений, заканчивая свадьбами, юбилеями и выпускными балами.

Об отношении и эмоциях к адресату многое могут поведать оттенки роз. Так, цветы насыщенно-красного свидетельствуют о пылкой любви, страсти и привязанности. Белые уместны в том случае, если их планируется преподнести невинным и чистым натурам, к которым человек испытывает огромное уважение и признательность. Коллеге, сестре или другу можно подарить желтые розы, а розовые оценят творческие личности. Последние, кстати, будут неплохо смотреться как сами по себе, так и в тандеме с другими растениями. Это могут быть герберы, тюльпаны, нарциссы и другие. Розы хорошо сочетаются с декоративными растениями в виде плодов, веток.

Если говорить непосредственно об услуге доставки, необходимо акцентировать свое внимание на том, что она осуществляется профессиональными водителями, имеющими внушительный опыт работы в этой области. Именно поэтому можно быть на сто процентов уверенными в том, что товар будет доставлен без каких-либо дефектов. Заказав доставку, человек имеет все шансы получить роскошную корзину цветов в удобное место и время. Самое приятное в этой услуге, на что и ориентируется большинство граждан, является отсутствие необходимости бегать по цветочным лавкам в поисках нужного букета. Оформить заказ и обсудить дизайн букета с флористом можно заранее.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы

    Торжественные парады, шествия, концерты, возложения венков – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал все мероприятия к празднику воедино.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

    Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram