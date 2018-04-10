Правильные коттеджи – только у «Good Village»

Просторный и комфортный загородный дом вдали от шумных мегаполисов, гула машин и суеты – мечта каждого современного человека. Уютное место, где можно отдохнуть, расслабиться и просто насладиться гармонией с природой, поможет забыть обо всех тяготах и невзгодах, окунуться в мир тишины и спокойствия. Именно такой собственный тихий рай готова подарить каждому клиенту компания «Гуд Вилладж».

Главным кредо, которого придерживается строительная компания «Good Village», является предоставление клиентам «правильных» домов. Суть такого предложения заключается в использовании нескольких принципов:

Только актуальные архитектурные решения. Специалисты фирмы тщательно продумывают каждый проект, используя лучшие наработки со всего мира. Коттеджи получаются необычайно красивыми и комфортабельными, представлены в нескольких вариантах, каждый из которых по-своему эксклюзивен и неповторим.

Использование обширного перечня современных строительных материалов. В распоряжении «Гуд Вилладж» – собственные проверенные поставщики сырья для постройки домов, что позволяет без проблем подобрать для каждого проекта индивидуально тот же клееный брус, кирпич или газобетон. Клиент без проблем найдет для себя именно свой дом.

Все здания и системы коммуникаций отвечают требованиям стандартов качества международного образца, что исключает возникновение разнообразных неприятностей в процессе эксплуатации.

Принцип «ближе к природе». Только «Good Village» заботится об окружающей среде , возмещая каждое дерево, использованное при строительстве домов. Это важный показатель, позволяющий не только обеспечить клиентов жильем, но еще и восстанавливать природу.

, возмещая каждое дерево, использованное при строительстве домов. Это важный показатель, позволяющий не только обеспечить клиентов жильем, но еще и восстанавливать природу. Индивидуальное проектирование. Компания располагает собственным конструкторским бюро. Опытные и квалифицированные специалисты готовы взяться за проект любой сложности.

Комплексное строительство. Заказывая дом в «Гуд Вилладж», можно получить еще и полноценные системы коммуникаций, а именно – отопление, водоснабжение, освещение и энергоэффективный фундамент.

Молодые, но с огромным опытом!

«Good Village» – компания достаточно юная. Свою деятельность на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти она начала в 2017 году. Однако даже за такой короткий период уже был построен и сдан в эксплуатацию не один десяток коттеджей, в которых на данный момент проживают довольные клиенты со своими семьями.

Главным плюсом, который сказывается на популярности строительной компании, является использование передовых технологий. Каждый из проектов по-своему уникален и в нем сочетается высокое качество материалов с энергосберегающими решениями. Все дома, построенные грамотными специалистами, отличаются высоким уровнем комфорта, эргономичностью и надежностью, прослужат не один десяток лет, не утратив своих характеристик. При этом внешне коттеджи также поражают своей роскошью – ни одна другая фирма не может предложить настолько ярких и неповторимых решений!

«Good Village»: качество в деталях!

К каждому клиенту в строительной компании найдут индивидуальный подход. Принцип «качество в деталях», которого придерживаются в «Гуд Вилладж», защитит клиента от лишних финансовых затрат и поможет узнать обо всех нюансах возведения жилья.

Обратившись в эту молодую компанию, вы получите больше, чем ожидали, а именно:

Подготовка всех необходимых документов и разрешения на строительство в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Создание эскизного проекта коттеджа в собственном архитектурном бюро.

Разработка проектной документации на все виды предоставляемых услуг.

Прогнозирование финансовых вложений от начала и вплоть до окончания строительных работ.

Энергоэффективный, красивый и комфортабельный дом – решение, которое благодаря строительной компани