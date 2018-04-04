Фотообои на заказ от отечественного производителя

В современном мире очень много суеты и информации. Порой человеческий мозг работает на пределе своих возможностей. И важно уметь делать паузу – видеть красоту этого мира.

Природа, безусловно, является прекрасным лекарем для человека. Но в больших мегаполисах и крупных городах не всегда доступна гармония природы. И тогда появляется необходимость обустраивать свое пространство для своего комфортного состояния.

Очень много интересных и модных приемов сейчас существует в дизайне интерьера. И один из эффектных и довольно простых – это фотообои на заказ. Данная услуга позволяет выбрать вид материала, практически любое изображение и сделать фотообои под нужные размеры.

Фотообои на заказ по индивидуальным размерам позволяют грамотно и гармонично оформить ту или иную стену в помещении или ее фрагмент. А бесконечное разнообразие изображений удовлетворит любой вкус и дополнит любой стиль интерьера. Виды городов, гор, цветов, лесов, парков; абстракция, сказочная природа, герои любимых мультфильмов и книг – это лишь небольшая часть тем из многообразия изображений, которые можно напечатать на фотообоях.

Выбор материалов для фотообоев также обогащает вариации и дает практически не ограниченные возможности, как в визуализации, так и в практическом применении.

Основные виды фотообоев:

фотообои с защитным покрытием – это моющиеся антивандальные обои;

виниловые обои на флизелиновой и бумажной основе – имеют разнообразные поверхности в виде различных текстур и легки в монтаже;

бесшовные текстильные фотообои – фотообои без швов до 3,2 метра высотой.

Все виды современных фотообоев на заказ достаточно легки в монтаже и при необходимости их очень просто поменять. А необходимость безусловно появляется – дети растут, их вкусы очень быстро изменяются, да и взрослому человеку нужна смена обстановки для обновления впечатлений. Фотообои на заказ отлично смогут справиться и с этой задачей буквально в считанные дни, т.к. печать фотообоев занимает всего лишь 2-5 дней.

По материалам сайта www.zvezda-adv.ru