«Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

Матч прошел на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». При явном лидерстве «Ман Сити» в первом тайме они быстро утратили свое преимущество в счете во второй сорокапятиминутке.

Первым о проблемах в обороне хозяев матча еще до его начала сообщил официальный сайт 1xbet. Футбольные эксперты провели анализ предыдущей игры с «Ливерпулем» и указали на слабые места в тактике тренера команды Гвардиолы. Как показала игра, прошедшая в минувшую субботу, их оценка шансов обеих клубов оказалась почти на 100% верной.

«Манчестер Сити» лидировал в первой половине матча со счетом 2:0. Казалось, что прошлая неудача во встрече с «Ливерпулем» больше не повторится. Все же второй тайм показал, что надеяться на твердый успех «горожан» было преждевременно. Поль Погба быстро сравнял счет еще в первые 7 минут тайма. А Крис Смоллинг окончательно похоронил мечты «Ман Сити» о чемпионстве.

Погба часто критиковался многими футбольными болельщиками за плохую игру в этом сезоне. Сейчас, скорее всего, претензий к нему больше не будет. А вот к команде Гвардиолы есть много вопросов у фанатов, которые еще недавно радовались их беспроигрышной серии.