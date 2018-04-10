  • 11 Апрель 2018
USD 11.04.2018 62.3699 +3.7985
USD ММВБ 00:05 63.0380  
EUR 11.04.2018 76.8522 +4.9675
EUR ММВБ 00:05 77.8704  
Нефть($) 10.04.2018 70.93 +3.49
Нефть(p) 10.04.2018 4423.90 +473.84

«Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»


© Фото: sportstavki.online

Темы дня

В 32-м туре АПЛ команда Моуриньо взяла верх над подопечными Гвардиолы.

Матч прошел на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». При явном лидерстве «Ман Сити» в первом тайме они быстро утратили свое преимущество в счете во второй сорокапятиминутке.

Первым о проблемах в обороне хозяев матча еще до его начала сообщил официальный сайт 1xbet. Футбольные эксперты провели анализ предыдущей игры с «Ливерпулем» и указали на слабые места в тактике тренера команды Гвардиолы. Как показала игра, прошедшая в минувшую субботу, их оценка шансов обеих клубов оказалась почти на 100% верной.

«Манчестер Сити» лидировал в первой половине матча со счетом 2:0. Казалось, что прошлая неудача во встрече с «Ливерпулем» больше не повторится. Все же второй тайм показал, что надеяться на твердый успех «горожан» было преждевременно. Поль Погба быстро сравнял счет еще в первые 7 минут тайма. А Крис Смоллинг окончательно похоронил мечты «Ман Сити» о чемпионстве.

Погба часто критиковался многими футбольными болельщиками за плохую игру в этом сезоне. Сейчас, скорее всего, претензий к нему больше не будет. А вот к команде Гвардиолы есть много вопросов у фанатов, которые еще недавно радовались их беспроигрышной серии.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

    Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram