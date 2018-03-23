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В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

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05 Апреля 2018, 16:23

Всем хорошо знакома аббревиатура «б/у», означающая бывшее употребление. Подобную аббревиатуру применяют по отношению к вещам и изделиям различных видов, которыми уже пользовались.

Так, б/у автомобильные запчасти значат подержанные узлы, изъятые с автомобиля, попавшего на разборку по ряду причин, и отличающиеся хорошим качеством, а также пригодным к последующей эксплуатации состоянием. Принимая во внимание высокий ценовой сегмент новых узлов и комплектующих, б/у автозапчасти в СПБ набирают все большую популярность и востребованность. Они составляют уверенную конкуренцию новым деталям и даже начинают их вытеснять.

Преимущества б/у автозапчастей

 

Б/у автозапчасти имеют довольно широкий спектр преимуществ, среди которых, в первую очередь, выделяют такие их положительные особенности, как: 

  • доступная цена – главным достоинством б/у деталей для автомобилей является их невысокая стоимость. Запасные части, бывшие в пользовании, стоят в разы дешевле и имеют при этом хорошее качество. Зачастую подержанные узлы имеют отличное состояние, к примеру, если запчасть снята с автомобиля, которому всего лишь два-три года, то ее вполне можно относить к новым;
  • достойное качество – можно, без сомнений, утверждать, что подержанная деталь сможет прослужить более долгий срок, нежели китайская подделка, а порой даже дольше, чем новая запчасть. Ведь сегодня имеется масса недобросовестных компаний-производителей, которые изготавливают комплектующие низкого качества. Подобные запчасти ломаются почти сразу после завершения гарантийного срока. Таким образом, можно сказать, что приобретая новый узел, невозможно целиком быть уверенным в том, что новая запчасть прослужит долгий эксплуатационный ресурс;
  • б/у деталь снимается с машины, которая уже была в использовании, а это означает, что она уже уверенно прошла контроль на качество, в связи с чем в ее функциональности можно не сомневаться;
  • дефицит запасных частей – когда автотранспорту более десятка лет, то зачастую детали на него отыскать довольно трудно. Их уже могут не выпускать, и единственное, что остается в этом случае – запасные части б/у.

Где приобрести высококачественные б/у запчасти?

 

В Санкт-Петербурге приобрести высококачественные автомобильные запчасти б/у, например купить бампер, двигатель, климатическое оборудование и многое другое, предлагает компания https://autooem.ru/. Фирма занимается продажей и поставкой автозапчастей. Компания AutoOEM заботится о своих клиентах и старается в максимально сжатые сроки предоставить им наиболее комфортный сервис и продукт высокого качества. Более того, заказанные в компании детали будут упакованы и отправлены в транспортную организацию абсолютно бесплатно!

Таким образом, при необходимости купить высококачественные б/у запчасти, смело обращайтесь в компанию AutoOEM!

 

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