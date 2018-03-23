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Выбираем покрывало на кровать

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04 Апреля 2018, 18:12

В качестве завершающего штриха при создании уютного и комфортного интерьера спальни можно выбрать покрывало, которое станет прекрасным украшением комнаты для сна и сохранит чистоту, свежесть и опрятность постельного белья.

Как подобрать покрывало для спальни, чтобы оно не только радовало глаз, но и служило прекрасным защитным элементом для постельных аксессуаров?

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Общее сочетание элементов декора;
  • Палитра цветов, оттенков и орнаментов;
  • Особенности материалов.
 

Стильный и органичный интерьер

 

Выбор покрывала на кровать для спальни зачастую зависит от общего стиля интерьера комнаты. Этот аксессуар можно выбрать в качестве элемента, который будет органично сочетаться с дизайном помещения или, наоборот, играть на контрасте цветов и орнаментов. При выборе классической мебели и пастельных тонов интерьера не загромождайте его тяжелыми рисунками или яркими оттенками покрывала. Обратите внимание на орнаменты в стиле «королевской лилии» или известного «дамаска». Такие изделия подойдут для традиционных ампира или барокко. А вот для ар-деко идеальными будут геометрические орнаменты и сюжеты с дополнительными серебряными или золотыми нитями. Популярны также изделия с меховой отделкой. При выборе светлых тонов помещения в стиле уютного прованса выделите цветочные мотивы в таких же пастельных и уютных тонах. Если вы предпочитаете яркие оттенки или распространенный стиль кантри, то к ним подойдет покрывало с темами удивительного пэчворка.

Палитра цветов

 

Цветовую гамму покрывала для кровати стоит учитывать не только для органичного сочетания стилей интерьера, но и общего ощущения уюта в комнате. Так, для небольших спален с малым освещением или темной мебелью отдавайте предпочтение светлым покрывалам без крупных орнаментов. Для помещений большого размера можно выбрать разнообразные варианты – как светлые, так и темные, с различными формами и объемами рисунков.

Обратите внимание на концепцию обоев в спальне. Покрывало может быть выбрано в тон к оттенку стен или, наоборот, на контрасте с ними. Попробуйте обыграть цвет покрывала с цветовой гаммой штор, ковра, другой мягкой мебели или разнообразных подушек.

Выбор надежного и комфортного материала

 

Благодаря богатому ассортименту покрывал покупатель легко найдет подходящий для себя вариант этого текстильного аксессуара. Чтобы покрывало было уютным и износостойким, обратите внимание на натуральные материалы. Это могут быть экологичные, гипоаллергенные и приятные на ощупь хлопок, лен или шелк. Но обратите внимание, что такие ткани быстро мнутся и склонны к изменению формы при стирке, поэтому требуют тщательного и деликатного ухода.

Если выбрать смесовые ткани, к примеру полиэстер с хлопковыми волокнами, вискозой или льном, то покрывало из них будет более практично и износостойко. Такие изделия можно стирать в стиральной машине, а еще они легче гладятся и быстро сохнут.

Любые текстильные аксессуары создают уютное и комфортное пространство спальни. В том числе и покрывала, которые зачастую служат не только защитным элементом для постельного белья, но и настоящим украшением помещения для сна. Такие изделия стоит выбирать по своим ощущениям и предпочтениям – тогда ткань станет приятной на ощупь, а ее расцветка будет радовать глаз.

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