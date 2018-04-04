  • 4 Апрель 2018
USD 04.04.2018 57.5375 +0.2525
USD ММВБ 12:17 57.8615  
EUR 04.04.2018 70.9207 +0.3169
EUR ММВБ 12:17 71.1080  
Нефть($) 04.04.2018 67.25 1.32
Нефть(p) 04.04.2018 3869.40 +92.60

«Зенит» в борьбе за ЛЧ


© Фото: betonmobile.ru

Темы дня

Следя за событиями российского чемпионата, петербуржцы продолжают поддерживать родную команду.

Хотя «Зенит» сейчас не в лучшей форме, свой потенциал сине-бело-голубые не растеряли. Хочется верить, что в обозримом будущем ситуация изменится коренным образом. Кстати, после трех нулевых ничьих в матчах премьер-лиги последняя встреча – с «Уфой» – для «зенитчиков» окончилась победой (1:2). Многих болельщиков откровенно разочаровал результат с «Амкаром». Тем более что игра проходила на своем поле. Следующий поединок 25 тура состоится 7 апреля. В этот раз на арене Крестовского «Зенит» примет краснодарцев.

В настоящее время дружина Роберто Манчини находится на четвертой строке сверху. Имея 42 очка, она лишь на одну единицу обходит черно-зеленых. Нужно отметить, что положение «Краснодара» довольно незавидное. После нулевой ничьи с московским «Динамо» и поражения от «Уфы» (0:1) последняя встреча с «Анжи» 1 апреля тоже оказалась ничейной (1:1). Досадно, что поражение от уфимцев «быки» потерпели дома. Предстоящий матч с «Зенитом» будет наверняка интересным. Тот, кто хорошо изучил обе команды, может испытать свою интуицию. Очень удобно делать ставки через мобильную версию. Для этого необходимо скачать Фонбет с сайта букмекера.

Бой в Петербурге 7 апреля обещает быть жестоким. «Зениту» ничего не остается, как выложиться на все сто и вырвать победу у соперника любой ценой. Хотя бы потому, что «Краснодар» является серьезным конкурентом за выход в Лигу Чемпионов. Хорошо понимает это и тренер сине-бело-голубых. Во всяком случае пока работа Манчини в петербургском клубе не впечатляет высокими достижениями. Возможно, это лишь проблема отношений, хотя уважения к знаменитому итальянцу многие игроки не скрывают. К слову, сам тренер жалеет, что в ближайшие месяцы дружина останется без Александра Кокорина. Из-за серьезной травмы футболист вынужден пропустить не только игры премьер-лиги, но и приближающегося мундиаля.

Оглядываясь на прежние результаты личных встреч, перевес у «зенитчиков» есть. Победа была на их стороне в 11 туре настоящего турнира, а также в 29 туре прошлого сезона. Хотя еще ранее имели место и поражения от «Краснодара». Если же говорить о самой впечатляющей встрече команд, она состоялась 28 августа 2011 года. Тогда «Зенит» разгромил черно-зеленых со счетом 5:0. Самое крупное достижение краснодарцев – 2:1 в предыдущем чемпионате премьер-лиги.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

    Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

    читать далее →

    «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

    Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
    22.03.18
    Посещаем надежный автосалон для приобретения машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram