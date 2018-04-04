«Зенит» в борьбе за ЛЧ

Хотя «Зенит» сейчас не в лучшей форме, свой потенциал сине-бело-голубые не растеряли. Хочется верить, что в обозримом будущем ситуация изменится коренным образом. Кстати, после трех нулевых ничьих в матчах премьер-лиги последняя встреча – с «Уфой» – для «зенитчиков» окончилась победой (1:2). Многих болельщиков откровенно разочаровал результат с «Амкаром». Тем более что игра проходила на своем поле. Следующий поединок 25 тура состоится 7 апреля. В этот раз на арене Крестовского «Зенит» примет краснодарцев.

В настоящее время дружина Роберто Манчини находится на четвертой строке сверху. Имея 42 очка, она лишь на одну единицу обходит черно-зеленых. Нужно отметить, что положение «Краснодара» довольно незавидное. После нулевой ничьи с московским «Динамо» и поражения от «Уфы» (0:1) последняя встреча с «Анжи» 1 апреля тоже оказалась ничейной (1:1). Досадно, что поражение от уфимцев «быки» потерпели дома. Предстоящий матч с «Зенитом» будет наверняка интересным. Тот, кто хорошо изучил обе команды, может испытать свою интуицию. Очень удобно делать ставки через мобильную версию. Для этого необходимо скачать Фонбет с сайта букмекера.

Бой в Петербурге 7 апреля обещает быть жестоким. «Зениту» ничего не остается, как выложиться на все сто и вырвать победу у соперника любой ценой. Хотя бы потому, что «Краснодар» является серьезным конкурентом за выход в Лигу Чемпионов. Хорошо понимает это и тренер сине-бело-голубых. Во всяком случае пока работа Манчини в петербургском клубе не впечатляет высокими достижениями. Возможно, это лишь проблема отношений, хотя уважения к знаменитому итальянцу многие игроки не скрывают. К слову, сам тренер жалеет, что в ближайшие месяцы дружина останется без Александра Кокорина. Из-за серьезной травмы футболист вынужден пропустить не только игры премьер-лиги, но и приближающегося мундиаля.

Оглядываясь на прежние результаты личных встреч, перевес у «зенитчиков» есть. Победа была на их стороне в 11 туре настоящего турнира, а также в 29 туре прошлого сезона. Хотя еще ранее имели место и поражения от «Краснодара». Если же говорить о самой впечатляющей встрече команд, она состоялась 28 августа 2011 года. Тогда «Зенит» разгромил черно-зеленых со счетом 5:0. Самое крупное достижение краснодарцев – 2:1 в предыдущем чемпионате премьер-лиги.